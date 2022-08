Salma Hayek y el empoderamiento femenino de "Santa Evita"

Llega a las plataformas televisivas la serie "Santa Evita", que no es una biografía más de Eva Perón sino una muestra de que el "Empoderamiento de la Mujer" existe desde inicios del siglo pasado o bien desde que el mundo es mundo y la mujer lucha por las injusticias cometidas a su género.

Nada de esto hubiera sido posible si no es gracias a Salma Hayek Pinault y José Tamez quienes decidieron apostar por la novela del escritor argentino Tomás Eloy Martínez "Santa Evita", en la que el autor relata el peregrinar del cuerpo de Eva Perón durante casi 20 años, luego de su muerte, hasta llegar a España a manos de su viudo Juan Domingo Perón. Eloy Martínez aseguró en una entrevista que llevaba tres años investigando sobre el asunto... "Hubo un momento que me dije: si no la escribo voy a asfixiarme, si no trato de conocerla escribiéndola, jamás voy a conocerme".

Y es exactamente lo que me ocurrió cuando empecé el primer capítulo de "Santa Evita", no pude parar y de un hilo vi los siete capítulos, dejándome un buen sabor de boca por su manufactura, el casting realizado para la serie, y el gran trabajo que vemos en cada uno de los actores empezando por Natalia Oreiro -que interpreta a Evita-, Ernesto Alterio y Francesc Orella, el español protagonista de Merlí. Bien vale la pena resaltar la ambientación en tres épocas del siglo XX. La vida de Eva Perón siendo niña y joven, los 40´s y 50´s al lado de Juan Domingo Perón y los 70´s cuando un periodista, el hilo conductor de la historia, investiga sobre el paradero del cuerpo de Eva.

"NO QUIERO QUE ME OLVIDE NADIE" "NADIE TE VA A OLVIDAR"

Si bien, Juan Domingo Perón deseaba cumplir este deseo de su esposa, nunca se hubiera imaginado que lo lograría para la eternidad, pues a 70 años de su desaparición Eva Duarte de Perón sigue más viva que nunca y su legado ha sido y es ejemplo e inspiración para las mujeres que buscan dejar huella en el mundo.

Salma Hayek productora de la serie, asegura que la historia le pareció extraordinaria y apenas la terminó de leer decidió que la convertiría en una serie, no biográfica, de un gran personaje de la historia de la humanidad.

Cuenta Salma que Gabriel García Márquez dijo que el libro de "Santa Evita" es el único que le daba envidia que él no lo hubiera escrito: "es fascinante habla sobre una parte no muy poco conocida de la historia de vida de Eva Perón". La historia, gira la rededor de un misterio en torno a lo que pasa con el cuerpo de Evita después de que lo embalsama, lo roban, se pierden por 20 años, apareciendo y desapareciendo en lugares inexplicables. Y es precisamente Rodrigo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez, y Alejandro Maci quienes se encargan de la dirección de esta serie.





LA OBSESIÓN DE LOS HOMBRES DE QUERER CONTROLAR

Asegura Salma que decidieron enriquecer la historia: "Mientras exploramos las posibilidades de lo que pasaba con el cadáver, pusimos pasajes importantes de su vida, lo cual lo hace mucho más emotivo porque a lo largo de siete capítulos ponemos al descubierto la obsesión de los hombres de controlar y someter a la mujer, especialmente a las mujeres que tienen espíritus indomables".

En "Santa Evita" no solo se deja ver la lucha del poder político, sino el gran carisma de Eva Perón que llevó a la obsesión del pueblo, unos a favor y otros contra de ella.

Salma cuenta en entrevista con la periodista Linet Puente como buscan reflejar en la serie que esta mujer "era indomable, sabía luchar por sus ideales y por la gente humilde, y a la hora de su muerte, su cuerpo queda a la deriva y las obsesiones que ocasiona el empoderamiento de la mujer, lo que demuestra a las mujeres de todos los tiempos que hay posibilidades inimaginables, pues cuando ella lo logra, yo creo que todas podemos pensar que nos puede pasar también y luchar por nuestra causa".

EN HONOR A LAS DESPARECIDAS

La admiración de Salma Hayek por los grandes personajes es innegable, ya hizo la historia de Frida Kahlo, pero también le importan aquellas que desaparecen en el anonimato y que hay que levantan la voz por ellas: "tantas que son asesinadas, hemos avanzado mucho en denunciar, tantos homicidios que salen a la luz, ahora sabemos más, nos enteramos de grandes tragedias que ocurren, pero pienso que tenemos mucho por avanzar".

Con "Santa Evita", Hayek Pinault busca mostrar a las mujeres de otras épocas haciendo historias originales, que han luchado por sus ideales y que no deben ser inmunes: "En este momento me siento más empoderada, como actriz y como productora pero debemos hacernos escuchar más. Tengo cierto nivel de protección, claro cuando estás en mi posición, pero eso no me hace ciega, ni sorda a la posición de otras mujeres y me da mucho orgullo".

Hoy, dice, se pueden hacer historias desde otra posición: "las mujeres estamos destacando y vemos como sobresalen actrices, escritoras, directoras, editoras, guionistas y también me da mucho gusto que haya hombres que quieren contar estas historias y que no necesariamente tienen que girar en torno a ellos".

BUSCANDO EL APOYO DEL ESTRENO EN TELEVISIÓN ABIERTA

Y si bien las series se están estrenando en plataformas de paga, Star Plus, hoy están implementando una estrategia que demuestra que la televisión abierta sigue siendo fundamental para el éxito de sus productos, como es el caso del acuerdo que tienen con Canal 7 de TV Azteca, en el que estrenan dos capítulos de la serie para enganchar al televidente y que luego se inscriban a la plataforma. Así sucedió con "Santa Evita" que apenas hace uno días se transmitió por Azteca Siete, lo mismo que ocurrió con otras series como "El Galán" y "Siempre Fui Yo" de Disney LA.





SPOILER ALERT

Resulta increíble creer que el cuerpo de una persona pública se haya ocultado durante 16 años y aunque parece ficción fue real ya que el cuerpo de Eva Perón estuvo de un lado para otro, desde en una oficina, un cine y hasta en la casa de un militar, durante todo este tiempo luego de grandes acontecimientos que se sucedieron a su muerte.

A lo largo de siete capítulos la serie producida por Salma Hayek y Pepe Tamez abordan la desaparición del cuerpo de Eva Perón y la historia que ha sido contada muchas veces en esta ocasión tomada de la novela "Santa Evita", se apega en muchas cosas a la realidad.

Eva Perón pidió a su madre ser enterrada pero también pidió a Juan Domingo Perón, su esposo, que nadie la olvidara y es por eso que Perón toma la decisión de mandar embalsamar su cuerpo para que todos la veneraran.

En los últimos momentos de su vida, cuando el pueblo quería que se postulara para la Vicepresidencia de Argentina, ella aseguro a su esposo con absoluta soberbia "nada ni nadie me va a detener" y la dura respuesta de Perón la aniquiló: "te va a detener tu cáncer, te queda poco de vida".

Evita murió víctima de cáncer el 26 de julio de 1952 y fue el doctor Pedro Ara quien acondicionó su cuerpo embalsamándolo pues el velatorio duró 16 días y prácticamente todos los argentinos acudieron a despedirla por el cariño que sentían por ella.

La serie cuenta que se hicieron cuatro réplicas del cuerpo de Eva Perón, con el fin de qué no sustrajeran el verdadero, sin embargo aseguran que no fue cierto aunque el trabajo que el doctor Pedro Ara realizó fue impecable, quienes la vieron aseguraban que era verla como dormida, con vida.

SU CUERPO ERA UN PELIGRO POLITICO

La también actriz Eva Duarte muere a los 33 años y prácticamente fue santificada porque la gente le tenía una gran devoción. La presencia del cuerpo embalsamado en la Confederación General del Trabajo CGT era un elemento perturbador para el orden de la libertadora que querían exhibir muerta y santificada a Eva Perón lo que representaba un peligro y un motivo de movilización, por lo que no querían revelar dónde quedaría su cuerpo. Para ello la dictadura comisionó al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig, Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, para que esto no sucediera. La historia retrata a una Eva seductora y a un grupo de militares envidiosos con su belleza al grado de qué Moori Koenig alardeaba tener el cuerpo de Eva en una caja en su oficina y su obsesión por ella lo hace enloquecer.

Por fin el cuerpo de Eva Perón, luego de deambular por Argentina durante varios años, en 1956 fue llevado para ser sepultado en el cementerio Mayor de Milán bajo el nombre falso de María Maggi de Magistris, gracias a la intervención del papa Pío XII.

Para una historia también contada se requería de un personaje ficticio como el periodista Mariano Vázquez que va hilando todos los acontecimientos y que seguramente es el representante de todos los periodistas que se dieron a la tarea de buscar el cuerpo de Eva.

Muchas obras se han realizado en torno a la vida de Eva Perón sin embargo "Santa Evita" se convierte en un documento que nos permite entender más porque Eva Perón fue un verdadero ídolo del pueblo argentino.

El cuerpo de Eva Perón fue devuelto a su esposo en 1971 en España y al recibirlo hizo firmar para conservar el registro de los daños que presentaba el cadáver