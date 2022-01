Sabrina Sabrok perdió movilidad en sus labios por una cirugía estética

No es ningún secreto que Sabrina Sabrok cambió drásticamente su aspecto físico a lo largo de los años, la actriz de películas para adultos se ha sometido a varias cirugías estéticas para lucir mucho más guapa.

En entrevista con el programa "Hoy", Sabrina Sabrok reveló que perdió la movilidad en sus labios después de someterse a una cirugía estética, la modelo no se puede reír, pero ya se puso en manos de una especialista para solucionar el problema.

No me puedo reír, pero bueno la doctora lo va arreglar por eso me mandó hacer análisis.

Sabrina Sabrok confesó que aprovechará su visita a México para aumentarse el tamaño del busto y hacerse otros arreglitos en el cuerpo.

Me quiero hacer varias cosas. Me quiero hacer la lipo y quiero retocarme más cosas de la cara.

Hace un par de días, Sabrina Sabrok dio de qué hablar al confesar que le gustaría hacer un video lésbico junto a Noelia.

Noelia reaccionó y a través de un comunicado recalcó que no existe la mínima posibilidad de hacer un video con Sabrina Sabrok.

Sabrina Sabrok aprovechó las cámaras de "Hoy", para disculparse por la propuesta indecorosa que le hizo a Noelia.

Yo lo único que hice fue hacer una propuesta pública para hacer un video lesbian y ella se espantó, yo le hice un halago. Cualquier malentendido yo le pido perdón, fue un malentendido, fue un halago. Me preguntaron con quién haría un video lesbian y yo dije con Noelia. Ella también hace porno, ¿no? ¿Entonces porque nos vamos a asustar?

Sabrina Sabrok busca actores para su próxima película porno, la modelo argentina planea realizar un casting.

Voy hacer un casting porno, buscando actores y actrices para mi productora que está en Los Ángeles, vine a eso y a hacer shows en vivo.

