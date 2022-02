Sabrina Sabrok ofrece a Belinda hacer videos sexuales para ganar dinero

Desde que Christian Nodal anunció que el rompimiento de su compromiso con Belinda, varias figuras públicas se pronunciaron al respecto y salieron en defensa de la cantante por las acusaciones que se vertieron en su contra, pues la señalaron de ser una mujer interesada que saca provecho de sus relaciones.

Es por eso que Sabrina Sabrok le dio su apoyo a la cantante con un polémico ofrecimiento, la actriz de contenido para adultos le ofreció a Belinda hacer videos sexuales en pareja o de forma individual.

La también modelo explicó que la cantante podría hacer realidad los sueños de sus fans y que ellos la vean de una manera "más personal". Asimismo, mencionó que no era necesario hacer cosas muy extremas para triunfar en este ámbito, pero que puede incursionar con cierto material atrevido para aprovechar que "ahora sí puede porque es soltera".

Me gustaría proponerle a Belinda que si quiere participar en mi productora ahora que está soltera, pues obviamente las puertas están abiertas. Ya saben de qué se trataría, ustedes son bastante morbosos, pero obviamente que sería por hacer un lesbian o algo sola, no tiene que ser algo así súper extremo al principio, puede ser algo así para empezar digo yo. Yo creo que ella es una mujer de mente abierta que no tiene inhibiciones, ¿no?, dijo Sabrok.

Sabrina aprovechó las cámaras de "Venga la Alegría" para enviarle un mensaje a la ex pareja de Nodal, en el que le dejó en claro que no tiene porque preocuparse por el dinero, ya que ella está dispuesta a conseguir la cantidad que pida, aunque sean millones de dólares, con tal de que participe en su nueva casa productora. "Lo que pida, sí. No sé cómo le hago, pero lo que sea lo consigo. Aunque sean millones de dólares, solo es cosa de que me diga cuánto y yo lo consigo".

Otro de los temas que también retomó fue sobre la polémica del anillo y explicó que, para ella, lo más conveniente sería donarlo a una fundación para personas transexuales, con el fin de que puedan obtener una cirugía de reasignación de sexo de manera gratuita, pues ella es una activista a favor de los derechos de la comunidad trans.

Yo propongo que el anillo lo puede donar a una asociación o fundación para la gente transexual o gente que lo necesite para hacerse cirugías plásticas o de cambio de sexo y así, no estaría mal. Yo apoyo mucho a la gente transexual, agregó.

(Imelda Téllez)