Sabrina Sabrok confiesa que le pagaría lo que fuera a Belinda para trabajar con ella en una película sensual, y aunque sabe que eso nunca sucederá, le gusta soñar.

"Me encantaría, pero es pura fantasía porque sé que esa gente no se dedica al porno. Entonces yo creo que agarrar nada más estrellas porno para hacer eso, pero bueno, soñar no cuesta nada", expresó.

La actriz de cine para adultos comentó que le gustaría actuar con Belinda, cuando se corrió el rumor de que la cantante atravesaba problemas financieros tras la ruptura con Christian Nodal, pero reconoció que la posibilidad de que la cantante acepte es prácticamente nula.

"Sé que mi deseo no se va a cumplir, se va a quedar como una fantasía, pero si nos sentáramos a negociar no escatimaría en gastos para lograrlo. Le pagaría tanto, yo creo. Me endeudaría o algo, lo que fuera, pero no sé. En una de esas sí se da", comentó.

LE GUSTARÍA VOLVER A TRABAJAR CON BELLA DE LA VEGA

La modelo argentina dijo que Bella de la Vega tiene las puertas abiertas para volver a trabajar con ella, haciendo contenidos sensuales.

"Ojalá se animara a hacer más cosas ya que en su primera experiencia no me permitió que la explorara más de la cuenta, todo se quedó en caricias y desnudos".

(Lérida Cabello)