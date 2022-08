A sus 51 años, Sabrina Sabrok se ha sometido a más de 50 operaciones estéticas en el rostro, cuerpo y principalmente el busto, provocando en ella un cambio físico drástico.

Antes de sus primeras cirugías, en 1989 la argentina lucía delgada y con el rostro sencillo, los cuales fue transformando con el estiramiento de ojos, bótox en la boca, mejillas y otras áreas del cuerpo, así como sus implantes de senos de exuberante tamaño, cambios que ha compartido en sus redes sociales.

ASÍ SE VEÍA SABRINA SABROK ANTES DE LOS IMPLANTES

A sus 17 años Sabrina tenía poco busto, cabello rizado, labios delgados y la nariz más ancha. A los 20, se le ve un rostro y cuerpo totalmente distinto al que tiene actualmente. De acuerdo con declaraciones de la actriz, para lograr esta impresionante transformación se ha tenido que someterse a alrededor de 50 cirugías tanto de senos como de otras partes del cuerpo.

Recientemente, Sabrina dio a conocer que por instrucciones médicas debe retirar sus implantes por problemas de salud, pues por el peso de sus senos tiene destrozada la columna, y si no se atiende podría dejar de caminar.

"No me pienso poner ningún implante más, pienso quedarme así natural. Los médicos me dijeron que tenía que quitarme los implantes porque si no me podía quedar en silla de ruedas", expresó Sabrok.





La argentina confesó que gastó mucho dinero en las operaciones a las que se sometió para transformar su cuerpo, y lucir totalmente diferente en su juventud.

"La verdad estoy muy triste, no creo que lo pueda superar. Será un cambio muy drástico, la verdad hasta pena me va a dar salir a la calle, va ser fuerte, estoy tomando terapia", finalizó.

(Lérida Cabello)