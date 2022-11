Con la intención de no ser un ´Don nadie´ Mark Chapman de 25 años asesinó al ex integrante de The Beatles.

Mark fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 20 años en el Centro Correccional de Green Haven, en Nueva York. Para que la justicia neoyorquina le negara ese beneficio a pesar de que ya cumpliera su plazo.

La décima vez que el culpable buscó la libertad condicional, el panel le dijo al medio estadounidense 'NPR' que liberarlo sería "incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad".

Este lunes 7 de noviembre los comentarios de Chapman se divulgaron en una transcripción publicada:

"No voy a culpar a nada más ni a nadie más por llevarme a ese punto", agregó.

"Sabía lo que estaba haciendo y sabía que era malo, sabía que estaba mal, pero deseaba tanto la fama que estaba dispuesto a darlo todo y tomar una vida humana".

Al asesino de John Lennon se espera que comparezca nuevamente en febrero de 2024 ante la junta de libertad condicional.

Así asesinó a John Lennon

El 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman disparó a Lennon cuatro veces fuera de su apartamento de Nueva York en Manhattan.

Antes de matarlo, le había pedido su autógrafo en una copia de Double Fantasy, cuando el cantante salía de una sesión de grabación en el estudio Record Plant junto con su pareja Yoko Ono.

Incluso unas horas antes, Lennon concedió una entrevista para la cadena de radio RKO, con el Dj de San Francisco Dave Sholin.

A las 5 pm, el miembro fundador del cuarteto de Liverpool mezcló la canción de ´Walking on Thin Ice´, grabando una guitarra.

"Fue muy amable conmigo. Irónicamente, muy amable y fue muy paciente conmigo. La limosina estaba esperando... y se tomó su tiempo conmigo y puso a trabajar el bolígrafo y firmó mi álbum. Me preguntó si necesitaba algo más. Le respondí: ´No. No, señor´. Y se fue. Un hombre muy cordial y decente".

El encuentro entre Lennon y su futuro asesino fue capturado por el fotógrafo Paul Goresh, aficionado del lente y seguidor del artista.

Fue entonces cuando John se encontraba con su esposa en camino a su hogar, en el edificio Dakota, que Chapman disparó cinco balas contra el autor de ´Imagine´, siendo cuatro de ellas las que impactaron a Lennon.

Tras los eventos, el músico murió mientras iba en camino al hospital Roosevelt.

El documental de Mark David Chapman

Para adentrarte más en la vida del asesino de John Lennon te recomendamos el documental 'Let Me Take You Down'.

En él se explora la vida de Mark David Chapman, desde la perspectiva del periodista Jack Jones, el autor del libro 'Let Me Take Down: Inside the Mind of Mark David Chapman'.

aemz