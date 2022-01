Rossana Nájera defiende a Cuauhtémoc Blanco por presunto vínculo con el narco

Yo solo tengo cosas bonitas que decir de él y la verdad es que es un hombre íntegro y no lo creo. No me puedo meter más allá, pero no creo lo más mínimo de lo que están diciendo. Además, creo que es alguien que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene, no creo que tenga ninguna necesidad de involucrarse en algo que no se debe.