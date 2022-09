Un día como hoy pero de 1992 nació la cantante española Rosalía, la referente de la industria musical recibió el 'tercer piso' con una emotiva sorpresa de su pareja Rauw Alejandro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una selfie junto a la intérprete de "Con altura" en la que se les ve dándose un beso.

"Feliz cumple amor de mi vida", fue el mensaje que llamó la atención a los fans de los artistas pues aseguró que ya es el gran amor de su vida.

La cantante celebró sus treinta años ofreciendo un espectáculo en Central Park, en Nueva York y festejando en un restaurante de Nueva York, en donde hasta los meseros se reunieron para cantarle las mañanitas.

En su festejo la 'Motomami' compartió: "Me levanté demasiado feliz, gracias por las nueve nominaciones de los Latin Grammy y por los dos shows sold outs en el Radio City Hall que tanto me he disfrutado, Nueva York y la ciudad más increíble del mundo, gracias por tanto amor", escribió en sus redes sociales.

aemz