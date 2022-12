Ronnie Turner fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, así lo dio a conocer este viernes 9 de diciembre su esposa, Afida Turner, con quien tuvo dos hijos.

"Roonie era un verdadero ángel con un alma enorme, hice lo mejor hasta el final y esta vez no fui capaz de salvarte, te amo por estos 17 años, esto es muy malo, estoy muy enojada. Descansa en el paraíso con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner".

Su mamá Tina Turner lo despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con tristeza cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo", texto que acompañó con una foto de ella en la que tiene cerrado los ojos.

CLAVES PARA EL BIENESTAR ANIMAL: EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD

MUERE HIJO DE LA CANTANTE TINA TURNER

De acuerdo con los primeros informes, Ronnie Turner de 62 años de edad era sobreviviente de cáncer, por lo que no se sabe si su muerte se produjo por dicho padecimiento, lo que sí se sabe es que desde el jueves presentó problemas respiratorios.

Los paramédicos reportaron que recibieron una llamada de emergencia de Ronnie Turner y que cuando llegaron al domicilio no pudieron hacer nada para revivirlo, por lo que algunos internautas especularon que pudo haberse tratado de un infarto fulminante.

Ronnie es el segundo de los cuatro hijos de Tina Turner que tiene una muerte sorpresiva. El primero fue su primogénito Craig Raymond Turner, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, que se suicidó en su estudio de California en 2018 a los 59 años.

El segundo hijo biológico de la cantante siguió los pasos de sus padres e incursionó en la actuación en la película "What´s Love Got to Do With It", basada en la historia de su famosa mamá. Y los otros dos hijos de Turner son adoptados.

EVENTOS NAVIDEÑOS QUE NO TE PUEDES PERDER

(Lérida Cabello)