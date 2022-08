Hace unos días, se filtraron unos audios donde Niurka habla muy mal de sus tres hijos: Kiko, Romina y Emilio, a quienes llamó "parásitos" y "huevones", porque no contribuyen con los gastos de la casa.

Tras la polémica creada por su mamá, Romina rompió el silencio y defendió a su familia y aseguró que, como todos, no son perfectos, pero que nunca los verán peleando.

"Escuché el audio de mi mami. Eso fue hace muchos años y la gente no tiene idea de lo que nosotros, como familia, hemos pasado para hoy ser más fuertes, amarnos más, respetarnos, y la gente de allá fuera lo único que quiere ver es que las familias se odien", expresó la hija de Niurka.

NIURKA LLAMA "PARÁSITOS" Y "HUEVONES" A SUS HIJOS

En uno de los audios que compartieron en el programa Chisme No Like decía: "Dejé de consentir y podría decir, egoístamente, de comprar, porque uno no se da cuenta, pero con tal de que todo el mundo esté feliz, es ´toma y vete de compras´".

En esos audios, la actriz también reveló que la rebeldía de sus hijos comenzó cuando les pidió que ayudaran con los gastos de la casa.

"Este año yo he tenido trabajo sólo para sacar para mis necesidades y no me dio para más, pero ciertamente ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirles a los tres ´ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando´. Emilio, que es el más chiquito, que es el que más gana de los tres, ´¿Qué vas a pagar?´ y me dice ´bueno, hago súper y pago el gas´, ´Romina, tú pagas el Izzi. Y, Kiko, ¿tú que vas a pagar?´", les preguntó, sin obtener respuesta.

Por lo anterior, los llamó "parásitos".

"Y eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a huevones, parásitos".

(Lérida Cabello)