A través de redes sociales se viralizó un video inédito de una conversación entre Shakira y Alejandro Sanz, en el que se aprecia a los artistas tener una gran química.

La publicación con 20 minutos de duración, se ve a Shakira conversar con el cantante sobre la canción que Antonio de la Rúa, con quien sostuvo una relación de 2000 a 2010, le compusiera a la colombiana.

"Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio", dice Sanz, "¿Te gustó?", responde la colombiana. "Mucho. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así", dijo el español. "A mí tampoco", recalcó la cantante.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que en otro fragmento Sanz le propone a Shakira que se compongan canciones y le pide que le escriba algo así.

"Pues oye qué te parece si no escribimos canciones", dice el cantante español. "Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción", le responde Shakira. "Es verdad. Es que ¿sabes? Yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento", añadió Sanz.

Con Shakira sentada en el piso, guitarras a su alrededor y con una bebida en la mano, ambos platican de otros temas: de los viajes, la naturaleza, la comida y la vida misma mientras que Alejandro Sanz graba toda la conversación con acercamientos hacia la cara de la cantante

Los artistas simulan como si se estuvieran conociendo apenas. "Me llamo Shakira Isabel", dice ella. "Hola, encantado", responde él. "Hola, mucho gusto, un placer" contestó la colombiana. "Hey, no me toques ahí, ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana o sólo de tu vida profesional?", añadió Sanz a lo que apuntó: "No sé".

Al final del video, el cantante le pregunta cómo vivió la experiencia de grabar La Tortura, en específico, durante la "toma de los tomates" y ahí es cuando él asegura que ella le parece muy sensual.

aemz