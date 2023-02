El nuevo portavoz de Putin ante la ONU, Roger Waters, se encuentra regrabando "The Dark Side of the Moon" sin los demás miembros de Pink Floyd.

El músico está protagonizando sonadas polémicas que le están garantizando titulares en prensa y debates en redes, y cada vez más delirantes.

Hace unos días, el legendario músico fue tendencia en Twitter por protagonizar una "pelea" con su ex compañero de Pink Floyd, David Gilmour.

Tan solo en los créditos del disco, Waters solo aparece como único compositor en tres de sus diez canciones (´Money´, ´Brain Damage´ y ´Eclipse´), y ni siquiera consta en cinco de ellas.

La regrabación

Roger Waters confirmó, para el medio The Telegraph, que ha estado regrabando ´The Dark Side of the Moon´, el álbum que Pink Floyd lanzó originalmente en 1973.

El medio de prensa detalló que la versión en solitario de Waters de ´The Dark Side of the Moon´ se ha estado trabajando "en secreto" durante meses, sin la participación o el conocimiento de los miembros de Pink Floyd: David Gilmour y Nick Mason.

Waters argumentó que él fue quien compuso el álbum, y que éste merece una nueva versión porque "cuando se publicó no había suficientes personas que entendieran de qué se trataba, no entendían qué era lo que yo quería decir entonces".

"Yo escribí 'Dark Side of the Moon'", le dice a Tristram Fane Saunders del Daily Telegraph. "¡Vamos a deshacernos de toda esta basura de 'nosotros'! Por supuesto que éramos una banda, éramos cuatro, todos contribuimos, pero es mi proyecto y lo escribí. Así que... ¡blah! Ellos no pueden escribir canciones, no tienen nada que decir. ¡No son artistas! No tienen ideas, ni una sola entre ellos. Nunca han tenido una, y eso los vuelve locos".

En la nota se informa que los únicos colaboradores de la versión en solitario son, según la nota, son el compañero de gira de Waters, Gus Seyffert y su novia, la cantante Bedouine.

¿Cuándo se estrena?

Originalmente estaba programado para su lanzamiento en marzo, representantes de Waters han confirmado que el álbum se ha retrasado hasta mayo mientras Waters continúa "trabajando con las grabaciones".

El periodista del Telegraph relata que ha escuchado parte de esa regrabación calificándola de "sorprendente", y "muy bueno" en "algunas partes".

Asegura que la nueva versión de 'Time' "suena genial con el timbre del viejo Waters", y describe la versión de 'Breathe' como una "pieza maravillosamente reimaginada con ritmo lento y acústico", mientras compara 'Money' con un "tema al estilo clásico de Johnny Cash, teñido de country".

Waters está planeando un lujoso lanzamiento en vinilo que podría provocar una nueva guerra por los derechos de Pink Floyd.

aemz