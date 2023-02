El mítico compositor de Pink Floyd, Roger Waters, ha criticado la publicación de un artículo sensacionalista que aseguraba que denigraba a David Gilmour como guitarrista.

El músico aclaró una cita incorrecta y describió el trabajo de su ex compañero en Pink Floyd como "algunos de los mejores solos de guitarra en la historia del rock and roll".

"Es la tontería mal informada habitual, que revuelve la mierda", escribió Waters en un comunicado publicado en un Tweet. "Sin embargo, hay, en el artículo, algo sobre lo que necesito dejar las cosas claras".

Todo este asunto del artículo, viene a cuento por la noticia que ya contamos de que Roger Waters a regrabar y publicar una versión propia del mítico disco de 1973 'The Dark Side of the Moon'.

¿Qué publicaron sobre David Gilmour?

Roger Waters ha dejado a un lado por un momento su enfrentamiento con su viejo compañero David Gilmour para salir en defensa del guitarrista frente a un periodista que ha citado al periódico español El País para poner en boca de Roger Waters el adjetivo "horribles" al referirse a los solos de Gilmour en 'The Dark Side of the Moon'.

"Ahora, no sé a quién cree que está citando cuando dice los "horribles solos de guitarra" de Gilmour, pero seguro que no es a mí. Yo estaba allí, me encantan los solos de guitarra de Dave en 'The Dark Side of the Moon', y en 'Wish You Where Here' y en 'Animals' y en 'The Wall' y en 'The Final Cut'".

"En mi opinión, aunque sesgada, los solos de Dave en esos álbumes constituyen una colección de algunos de los mejores solos de guitarra de la historia del Rock and Roll", escribe.

Un gesto que pocos esperaban ya a estas alturas, con las relaciones completamente rotas entre Waters y los supervivientes de Pink Floyd, Gilmour y Nick Mason.

"Así que, Stuart Maconie, pequeño imbécil, la próxima vez, por favor, verifica tu versión con los protagonistas de tu pequeño y mugriento artículo, antes de imprimirlo. Con amor, R.", finaliza.

La tensión entre Gilmour y Waters

Cabe mencionar que en estos momentos la relación entre Waters y Gilmour no se encuentra en su mejor momento, después de las acusaciones que el guitarrista y su pareja vertieron contra el bajista que recientemente realizó un discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiendo el fin de la guerra.

Hace unas semanas, estalló otra guerra verbal cuando la esposa de Gilmour, Polly Samson, insultara gravemente a Waters por su presunto antisemitismo, algo que él se ha encargado de desmentir durante años. El guitarrista, lejos de reprochar las palabras de su mujer, las ratificó.

Waters insistió en que "Vamos a deshacernos de toda esta mierda del 'nosotros', porque si bien éramos una banda, éramos 4, todos contribuimos, pero es mi proyecto y lo compuse. Así que... ¡blah!".

aemz