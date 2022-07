Luego de que Andrés García desafiara a quien fuera su gran amigo Roberto Palazuelos a un duelo armado, el actor de 55 años dijo desconocer los motivos por los que "el señor siente tanto odio" hacia su persona.

Ayer lunes, el actor de 81 años de edad retó a un duelo a muerte a Roberto Palazuelos, citándolo el 15 de septiembre en la Plaza del Carmenare, en Acapulco, Guerrero.

Andrés García le pidió a Palazuelos asistir solo y armado, pues quería medirse frente a frente con él, luego de que, presuntamente, amenazara a su familia con cerrarles todos sus negocios y "matarlos de hambre". Además, lo llamó "cobarde" y "malagradecido".

"Yo no hablo a lo pendejo, lo que digo lo sostengo. Ya lo estoy citando públicamente, vamos a ver si tiene huevos y que vaya armado", expresó García.

Ante tales declaraciones, Roberto Palazuelos lamentó los calificativos que Andrés García lanzó en su contra y negó que haya amenazado a su familia.

"Si el señor siente tanto odio por mí, ¿a qué me acerco yo con él?", comentó Palazuelos.

"Yo me quedo con todo el amor que le tuve, todo el cariño que le tuve todo el tiempo; no sé de dónde viene ese odio hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos", dijo.

Insistió en que él no le ha mandado amenazas, "ni le he dicho nada".

Roberto Palazuelos comentó que se alejó de Andrés García "porque un día me dijo que lo trataba como viejito y lo cuidaba de más".

"No sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él (que los iba a matar de hambre)". "No sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado", indicó.

Recordó que él y toda su familia "le ha dado un cariño a Andrés impresionante".

El también empresario y abogado dejó en claro que no se prestará a una situación de ese nivel (refiriéndose al duelo de muerte).

"No estamos en el viejo oeste, por favor", indicó.

"Un señor como yo: padre de familia, abogado, empresario, (no) se va a meter en una situación así", subrayó Palazuelos.