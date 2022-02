Roberto Palazuelos confesó que participó en una balacera

Gracias a Dios siempre he sido de armas, mis armas siempre las tengo registradas, no son de uso exclusivo, tenía una Walther ppk. Agarró el arma y le cortó, estoy armado. Los empecé a balacear, le metí dos putazos a la cocina de Pepillo Origel, me acabé la carga. A uno le di, nunca supe en donde le di porque nunca lo agarramos, pero se armó un pinche show.