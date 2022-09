En 2012 el cantante de 'The Cure' expresó su disgusto por la realeza británica, en aquel dio a conocer la fecha de la muerte de la Reina Isabel II.

Durante una entrevista con Télérama en 2012, el músico habló sin tapujos sobre la familia real, confirmando que no eran precisamente de su agrado.

"¡Cualquier tipo de privilegio hereditario, simplemente está mal! No es solo antidemocracia, es inherentemente malo. Lo que me molesta es que a algunas personas a las que he admirado a lo largo de los años, la familia real, la monarquía hereditaria, les ofrece una recompensa, la aceptan y se convierten en Lord o Sir".

En otra entrevista durante el Hurricane Festival de Alemania, Robert Smith dijo lo siguiente:

"Creo que habrá una revolución en Gran Bretaña (...) La Reina va a morir el 7 de septiembre, y habrá un gran levantamiento, y yo seré nombrado rey".

En dicha conversación, Smith predijo que Isabel II moriría un 7 de septiembre, es decir, un día antes de su actual fecha de fallecimiento.

aemz