Robert Pattinson revela que sufrió un accidente en las grabaciones de "Batman"

Estamos a menos de un mes de que se estrene la esperada cinta de "Batman", protagonizada por Robert Pattinson, quien recientemente en una reciente entrevista con el medio GQ, reveló que sufrió un accidente con su muñeca durante las grabaciones.

"THE BATMAN" LLEGA POR ANTICIPADO, ADELANTAN SU ESTRENO EN MÉXICO

"Me rompí la muñeca al principio de todo, haciendo un truco, incluso antes de la covid-19. Así que toda la primera sección estaba tratando de seguir trabajando, luciendo como un pingüino. Recuerdo cuando eso parecía lo peor que podía salir mal".

Curiosamente, dichas declaraciones de Robert Pattinson han sido después de dos semanas de comentar sobre no ponerse en forma para interpretar a Bruce Wayne: "Siempre pienso que es realmente vergonzoso hablar sobre cómo te estás ejercitando. Creo que es como una cosa inglesa", dijo.

"A menos que esté en la forma más increíble, donde la gente es genuinamente curiosa y dice: ´¿Cómo has logrado la perfección física?´ o lo que sea", agregó el actor en aquel entonces.

Podemos recordar que en entrevistas anteriores el actor ha asegurado que no le agrada mucho ejercitarse, ya que es más de mantenerse en forma con su alimentación que ir al gimnasio. No obstante, gracias a Batman, tuvo que ponerse en forma durante las grabaciones.

La nueva y más oscura versión del "Justiciero" de Gotham del director Matt Reeves llega este 4 de marzo a los cines del mundo. Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright se unen a Robert Pattinson como integrantes del reparto principal.

ROBERT PATTINSON FUE DROGADO AL CASTING DE CREPÚSCULO

Durante una nueva entrevista para la revista GQ, Robert Pattinson reveló que, en realidad, hizo la primera audición de Crepúsculo bajo la influencia del Valium. Después de explicar que dormía en el sofá de su agente en aquella época, dijo que estaba tan abrumado por la ansiedad, tan nervioso, que su agente le sugirió que tomara una de sus pastillas Valium para calmarse. No sólo lo ayudó a llegar a la audición, sino que el actor sugiere que incluso podría haberlo ayudado a hacerse con el papel.

"Empecé a desarrollar un terror absoluto por las audiciones. Estoy seguro de que muchos actores sufren lo mismo. Podía estar muy entusiasmado por la oportunidad, pero cuando llegaba el día del casting mi confianza se derrumbaba completamente. Esto me sucedió en el casting de Crepúsculo", comenzó a explicar Robert Pattinson sobre esta divertida anécdota laboral.

Pattinson también aseguró que solía vivir en el apartamento de su agente y que se quedaba a dormir en su sofá: "Ella me envió la información del casting por correo electrónico y yo reaccioné diciendo que me estaba volviendo loco y que ya no quería ir a la audición".

"Ella me dijo que cogiera un Valium, que guardaba alguno en el baño. Nunca antes había tomado uno. Sólo recuerdo sentirme glorioso en la parte trasera del taxi, con la ventana abierta y pensando: ´Vaya, así que esto es lo que me estaba perdiendo´. Creo que tuve una actitud algo distante durante la audición, así que debió ayudarme a conseguir el papel del personaje".