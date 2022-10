El ícono de The Beatles, Ringo Starr, se retiró del concierto en el Four Winds Casino en New Buffalo, Michigan, horas antes de que tuviera que subir al escenario por enfermedad.

Richard Starkey, mejor conocido como 'Ringo', causó una gran preocupación entre sus fans debido a que el pasado fin de semana se vio obligado a cancelar un par de conciertos debido a complicaciones médicas después de que el famoso baterista se retiró por "una enfermedad que afectó su voz".

En los minutos posteriores a la cancelación del concierto, el equipo del músico emitió un comunicado en el que se dio a conocer que Ringo Starr había esperado hasta el último momento debido a que creía que estaría listo.

Un comunicado en manos del portal citado descartó que el artista de 82 años tuviera covid-19:

"Ringo está enfermo, esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero su voz está afectada, por ello, el programa de esta noche, el cual iniciaría en unas horas, se canceló", según anunció el comunicado.

Tras la cancelación de los conciertos, los organizadores de estos eventos ofrecieron al público realizar un reembolso.

Su próximo concierto será el martes 4 de octubre en Winnipeg, Canadá, sin embargo, todavía no se ha informado si el cantante estará recuperado

