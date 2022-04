Hace unos días, Rihanna presumía su embarazo en una revista, y hoy es noticia porque al parecer terminó su relación con el rapero A$AP Rocky, por una infidelidad.

A finales de enero ella y su novio anunciaban que esperaban un bebé con una sesión fotográfica invernal en las calles de Nueva York. Desde entonces, la cantante ha asistido a las semanas de la moda de Milán y París con toda una variedad de prendas de vestir para presumir su pancita.

Esta sería la segunda vez que Rihanna se ve involucrada en una noticia así, ya que hace unos años se dio a conocer que sufría maltrato físico por parte de su entonces pareja Chris Brown.

¿RIHANNA TERMINÓ CON A$AP ROCKY? ESTO SE SABE

La noticia fue dada a conocer en Twitter por el periodista e influencer de moda, Louis Pisano, quien aseguró que Rihanna descubrió a A$AP Rocky engañándola con Amina Muaddi, una diseñadora de calzado y empresaria cuyos modelos de zapatos han causado gran popularidad entre las grandes estrellas del espectáculo como: Dua Lipa, Kendell Jenner y la misma Rihanna.

"Rihanna y ASAP Rocky se separaron. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándola con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi".

Hasta el momento, ni Rihanna, ni su novio se han pronunciado al respecto.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE RIHANNA Y A$AP

La intérprete de "Umbrella" reveló en entrevista a la revista Vogue que tardó demasiado tiempo en darle una oportunidad al rapero de 33 años, al que conoció por primera vez en 2012.

"La gente no sale de la friend zone muy fácilmente conmigo. Me tomó un tiempo superar lo mucho que lo conozco y lo mucho que él me conoce, porque también sabemos los problemas en los que nos podemos meter", señaló la cantante.

La creadora de Savage X Fenty recordó que conoció a su actual pareja cuando hicieron el remix del tema "Cockiness", en los MTV VMAs de 2021, y él hizo un movimiento inesperado durante la transmisión.

"Me agarró el trasero en el escenario. ¡Eso no era parte del ensayo! Yo pensé que cómo se le había ocurrido eso", describió Rihanna, asegurando que su manager pensó que ella sentía alguna atracción por el rapero, pues de lo contrario jamás habría permitido que pasara eso.

(Lérida Cabello)