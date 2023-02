El Super Bowl LVII marca el regreso de Rihanna a los shows en vivo en el medio tiempo, en el que se disputarán el primer lugar los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Su más reciente álbum fue "Anti" del 2016, ya pasaron siete años de su última presentación en vivo. Durante ese tiempo, la cantante originaria de Barbados ha dedicado la mayor parte de su tiempo a su faceta como empresaria con Fenty, a su carrera como actriz y a establecer su familia con A$AP Rocky, con quien tuvo un hijo.

"La lista de canciones fue el mayor reto. Eso fue lo más difícil. La parte más dura, decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar, de eso se va a tratar este show, será una celebración a mi catálogo de la mejor forma posible", adelantó Rihanna.

RIHANNA: "EL SUPER BOWL TODO UN RETO"

La intérprete de "Umbrella" que ha sido galardonada con nueve Grammy, reconoció que el Super Bowl es emocionante por el reto que implica.

"Cuando te vuelves mamá hay algo que ocurre por lo que sientes que puedes apoderarte del mundo, que puedes hacer cualquier cosa. El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Hay algo emocionante sobre el reto que implica todo", agregó la cantante.

LA NFL YA HABÍA TENIDO UN ACERCAMIENTO CON RIHANNA AÑOS ATRÁS

Cabe mencionar, que años atrás la NFL ya había tenido un acercamiento con Rihanna para que participara en el medio tiempo del Super Bowl, en 2019, pero declinó su participación por el veto aplicado a Colin Kaepernick, de los San Francisco 49ers, debido a las protestas que este último llevaba a cabo contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos (arrodillándose en el himno nacional en los partidos).

Por lo anterior, Rihanna se negó a participar en el show de aquel año como una forma de protesta contra la NFL y de paso para apoyar a Kaepernick, ex jugador de los San Francisco 49ers, poco a poco más jugadores afroamericanos se unieron a estas protestas hasta que la NFL prohibió estas manifestaciones tras una serie de declaraciones de rechazo del entonces presidente Donald Trump, quien pidió el despido de aquellos jugadores que realizaran dicho acto.

"Rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo asÍ. ¿Para que gane quién? Desde luego, no va a ganar mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servitos de ninguna manera", comentó Rihanna en aquella ocasión.

¿A QUÉ HORA ES EL SHOW DE MEDIO TIEMPO?

El Super Bowl 2023 se llevará a cabo el domingo 12 de febrero a las 17:30 horas, y el espectáculo del medio tiempo encabezado por Rihanna será aproximadamente a las 18:45 horas. El show tendrá una duración de 13 minutos, donde abarcará sus grandes éxitos. Se rumora que entre sus posibles invitados estarán: Jay-Z, Calvin Harris, Drake, Eminem o Shakira.

POSIBLE SETLIST DE RIHANNA

"Only Girl" (in the world)

"We Found Love"

"Diamonds"

"Love on The Brain"

"Umbrella"

"Pon de replay"

"Don´t Stop The Music"

"Can´t Remember to Forget You"

"Love The Way You Lie, The Monster"

"Work"

