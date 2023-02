Rihanna fue la estrella del show de medio tiempo, de este domingo 12 de febrero en el Super Bowl, en la que interpretó éxitos como ´Diamonds´ y ´Umbrella durante su presentación.

Durante 13 minutos 44 segundos, la cantante salió vestida de rojo, la artista siguió la coreografía de manera lenta, lo que hizo más sospechoso su actual estado.

Su interpretación dejó a millones de seguidores y curiosos con una pregunta que disparó gran cantidad de reacciones: ¿está embarazada?

Recordemos que la cantante fue madre el año pasado, su hijo nació el 13 de mayo de 2022, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky.

"Están muy emocionados de ser padres", informaba una fuente cercana de la autora de "Umbrella", que a su vez resaltaba la emoción y felicidad de la mamá. "Rihanna se encuentra muy bien", apuntaba.

Cabe mencionar que el pasado embarazo no exento de polémica, tanto por la detención de A$AP Rocky en febrero o los rumores de infidelidad por parte del rapero, que pone luz a una relación que comenzó de forma oficial en 2020, aunque ambos se conocen desde hace más de una década, tiempo en el que habían forjado una gran amistad.

¿Está embarazada?

Robyn Rihanna Fenty se subió al escenario del medio tiempo y abrió su participación interpretando "Bitch Better Have My Money", desde las alturas.

Las sospechas comenzaron tras las primeras imágenes de Rihanna, en medio de la canción "Diamonds", pues acariciaba con suavidad el vientre, que mostraba un ligero abultamiento.

Aunque no hay nada confirmado, eso sí, días antes del Super Bowl, la cantante habló en una entrevista para Apple Music acerca de la maternidad y de la expectativa acerca de su regreso a los escenarios.

El show de medio tiempo

Para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023, Rihanna tomó el escenario del State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Este show de medio tiempo, es el primero en ser patrocinado por Apple Music tras 10 espectáculos consecutivos bajo la marca de Pepsi.

Con fragmentos de sus grandes hits, la también actriz hizo su intervención. Estas fueron las canciones interpretadas por Rihanna en el show del medio tiempo del Super Bowl 2023.

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

We Found Love

Wok

Pour It Up

All of the Lights

Run this Town

Umbrella

Diamonds

Rihanna ha seguido presente dentro de la industria musical, tanto en colaboraciones con artistas cómo Kendrick Lamar, N.E.R.D., así como por el soundtrack de Wakanda por siempre, cuyo tema"Lift Me Up" le obtuvo su primera nominación al Oscar a mejor canción original.

