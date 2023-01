Ricardo Salinas Pliego se sometió a una operación de emergencia de codo, de la que salió bien, pero él se siente: "temporalmente jodido", así lo informó en sus redes sociales.

"Me operaron del codo izquierdo, así que su tío Richi está ´temporalmente jodido´ pero I´ll be back son. Esto jóvenes, es lo que pasar por jugar tanto golf en diciembre... Y luego dicen que uno no sufre".

RICARDO SALINAS PLIEGO: "TEMPORALMENTE JODIDO"

Por tal motivo, ahora tendrá tiempo libre para estar pendiente de sus redes.

"Tendré tiempo libre para estar pendiente de mis redes, espero para el fin de semana estar de regreso trabajando en la oficina".

En lo que se refiere a la atención hospitalaria que recibió, el empresario agradeció a su amigo Olegario Vázquez, dueño del hospital donde está siendo atendido, así como al doctor Carlos Gargollo, quienes estuvieron pendientes de él en todo momento.

"Como siempre, recibí la mejor atención en el hospital de mi amigo Olegario. Aquí están conmigo José Luis Pohls, director del hospital, mi adorada María Laura Medina, mi doctor familiar el doctor Casillas y mi jefe de staff Jorge Nikaido.

Ricardo Salinas Pliego aconsejó a sus seguidores que pongan en su lugar a los gobiernicolas mientras se recupera.

"Tengo la mano derecha para seguir en Twitter con ustedes".

Para concluir, el empresario dijo que se está tomando su recuperación con mucho humor, empezando porque los doctores lo están convirtiendo en todo un "Salinator", haciendo alusión a la película de "Terminator", protagonizada por Arnold Schwarzenegger en la década de los 80.

(Lérida Cabello)