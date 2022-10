Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de TV Azteca cumplió 67 años, y los celebró en grande con una fiesta el lunes 17 de octubre, en la que estuvo acompañado de su esposa María Laura Medina y de muchos famosos.

¿PIQUÉ QUIERE TENER A SU TERCER HIJO CON CLARA CHÍA? ESTO SE SABE

RICARDO SALINAS PLIEGO: ASÍ ESTUVO SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

En el festejo se llevó a cabo en las instalaciones de TV Azteca, donde hubo una lujosa cena, se escuchó rock viejito, hubo un pastel gigante y Chumel Torres le cantó al cumpleañero.

A la celebración estuvieron invitados varios personajes del espectáculo y algunos influencers, entre los que se vieron a Kristal Silva, Laura G, Luis Roberto Alves “Zague”, “El Capi”, “El Escorpión Dorado”, Christian Martinoli, Patricio Borghetti, Poncho De Nigris, Chumel Torres y Luis García, entre otros.

En un video se ve el enorme y extravagante pastel de cumpleaños, en tonos dorados, con detalles negros y rojos, y a los invitados se les ve usando sobreros y lentes de diferentes figuras, entonando las mañanitas.

En otro de los videos se ve a Chumel Torres bailando y cantando con el grupo “MYST My Sound Track”, el tema “Killing Me Softly With His Song” de Roberta Flack. Otros de los que se unieron a Chumel fueron el “Escorpión Dorado” y Patricio Borghetti.

“Mi show favorito del mundo es duda alguna MY Sound Track así que me traje una pequeña parte del elenco a festejar con nosotros. El primer show ‘Touching me touching you’ estuvo producido por mi esposa María Laura Medina para mí cumple 60. A ver qué sorpresa me tiene para los 70”, escribió el festejado en su cuenta de Twitter.

En ninguno de los videos se les vio a Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Linet Puente, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, quizá esta ausencia se debió a que recientemente cambiaron el horario de “Ventaneando” a las 13 horas, lo cual pudo provocar su molestia, provocando que no fuera al festejo de su jefe.

BLINK 182 EN MÉXICO: SE AGOTAN LOS BOLETOS EN PREVENTA EN 10 MINUTOS

(Lérida Cabello)