Revelaciones de Ricardo Salinas a Pati Chapoy en YouTube

Dice Pati Chapoy que "nada es lo que parece" y es lo que va a demostrar a través de su canal de YouTube que se estrena este uno de diciembre a través de la reconocida plataforma digital, en el que descubriremos grandes historias que la periodista vivió con personajes a los que sólo ella tiene el poder de llegar, luego de más de 50 años de labor en los medios de comunicación, sino también a las figuras que hoy están en el candelero por su trabajo o por sus escándalos.

Buscando siempre estar al día con respecto a la información y difusión de las noticias más relevantes, Chapoy decidió crecer a través de las plataformas digitales lo que la coloca como una de las comunicadoras con mayor penetración en el mundo noticioso del espectáculo de habla hispana.

En los archivos de Televisión Azteca se cuenta con un gran acervo de entrevistas realizadas por Pati Chapoy durante los últimos 30 años, desde su ingreso a la televisora, además de una recopilación personal de otras tantas charlas que la periodista ha logrado. Situaciones impredecibles y momentos únicos que por primera vez se darán a conocer en el canal de la comunicadora.

CONSTANCIA Y LIDERAZGO

Chapoy es un ejemplo de constancia y liderazgo, creadora de un estilo que muchos han tratado de copiar y seguir, cuando menos existe una veintena de programas que Televisa ha copiado sin éxito a lo largo de los últimos 27 años y hoy con fallidos intentos de grupo Imagen que va de tropiezo en tropiezo con sus contenidos y conductores.

Prácticamente la mayoría de los medios día a día se alimentan y benefician del contenido de su programa retomando la información que se gesta diariamente con el trabajo de su equipo liderado por Iyari González y Rosario Murrieta las productora de la emisión.

Es innegable que Chapoy es un referente de credibilidad y profesionalismo. En su haber también se puede resaltar el trabajo que ha realizado para impulsar a nuevos comunicadores, convirtiéndose en un semillero de profesionales que gracias a su escuela hoy forman parte de importantes emisiones en distintos medios.

LO QUE NO SE HABÍA DICHO

"Quiero compartir con todos ustedes aquellas entrevistas que por tiempo no se transmitieron de forma completa a través de Ventaneando, también haremos entrevistas nuevas y lo más importante que mi público conozcan los entretelones de la vida de muchos famosos".

Otra de las bondades del canal de Pati Chapoy en YouTube es que a diferencia de lo que hace en televisión, las entrevistas también serán con personajes del deporte, la comunicación, cultura, política "porque nada es lo que parece y los vamos a ventanear".

¿Y QUÉ SIGNIFICA VENTANEAR?

Según Google Ventanear significa: "asomarse a la ventana con frecuencia, antiguamente la gente ventaneaba para distraerse" y el significado de ventanear a una persona es "procurar averiguar lo que otra persona hace o dice".

A Pati Chapoy la idea se le ocurrió alguna vez viendo que su padre estaba en la ventana de su casa y le preguntó qué hacia: "Aquí ventaneando" y hoy por hoy el referente de "ventanear" es el programa de Pati Chapoy que está por llegar a 27 años de transmisiones ininterrumpidas al aire.

-Ventanearemos porque nada es lo que parece. Una es la cara que nos dan los entrevistados a lo hora de platicar con ellos y otra es la realidad. Vamos a tratar de desenmarañar a todos ellos para que todos los conozcan de verdad y no se queden solamente con la cara que dan al público.

QUE PASA EN LOS CORTES COMERCIALES

Chapoy quiere que el público conozca la otra cara de la moneda a través de YouTube, mostrando las cosas que los televidente no ven mientras están los cortes comerciales: "vamos a presentar los tiempos que ustedes no conocen y que seguimos en el foro, los tiempos comerciales donde platicamos de lo que viene o cosas personales, nos enojamos, nos ponemos de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo con temas, si estamos en el teléfono, ahí es dónde nace el verdadero Ventaneando. A veces llega gente a saludarnos y platicamos con ellos, muchas veces de estas charlas surgen cosas interesantes ".

LO QUE NO SALIÓ EN VENTANEANDO

Y agrega "Queremos tener la posibilidad de qué más personas conozcan el trabajo que hacemos, también haremos entrevistas nueva y retomaremos algunas entrevistas de Ventaneando para que las vean completas porque a través del programa solamente vemos fragmentos por cuestión de tiempo, pero se quedan muchas cosas interesantes que queremos que la gente las disfrute y descubra".

De tal suerte que tendremos las declaraciones que le hizo Verónica Castro respecto a las acusaciones de que fue objeto y cómo está procediendo de manera legal, lo que le dijo Pablo Montero sobre sus adicciones y el problema que tuvo con una reportera al destruirle su celular, las intenciones de Lupita D'Alessio por retirarse de los escenarios y las revelaciones Amanda Miguel y Ana Victora respecto a la muerte de Diego Verdaguer.

CHAPOY SE SIRVE CON LA CUCHARA GRANDE

No fue difícil la elección del primer personaje, era claro que en la búsqueda del otro lado de los personajes, el idóneo era Ricardo Salina Pliego.

¿Por qué decides que fuera Salinas Pliego?

-Es importante que la gente descubra quién es Ricardo Salinas Pliego. Este hombre que se ha dado a conocer mucho más a través de las redes sociales básicamente a través de Twitter es un gran personaje. Mi razón es muy simple queremos conocer otra parte de él, que no conocemos tanto.

¿Resulta fácil entrevistar un personaje de este tamaño?

-Puede ser fácil o no el tener acceso a Ricardo Salinas. No es sencillo para la gente común y corriente, pero tengo 30 años de trabajar en Televisión Azteca y además de qué es un Jefe, es un amigo porque durante estos años hemos conversado en lo personal de muchísimas cosas que me ocupan a mí o que le ocupan a él. Eso me dio la oportunidad de poder hacerle una entrevista diferente.

Pati y Salinas Pliego fueron vecinos durante varios años y es como surge una amistad. Chapoy recuerda que "un día me llamo Ricardo para decirme, acabo de comprar Imevisión y necesito tu apoyo por que no se nada de televisión".

SIN RESTRICCIONES

¿Hubo alguna restricción, algo que te sugirieran que no preguntaras?

-Por supuesto que no. Fue mi primera petición, que yo preguntaría lo que yo quisiera. Ricardo no sabía de qué iba la entrevista. Nunca se enteró de lo que le iba a preguntar hasta el momento mismo de la entrevista.

¿A Pati Chapoy la censuran o se autocensura?

-Ni una cosa, no otra. Siempre me he sentido libre de preguntar, responder y decir lo que yo quiera.

¿Cuál es el verdadero éxito de Pati Chapoy?

-Definitivamente es trabajar todos los días y estar al día con la información. Siempre he dicho que mi valor es mayor por lo que me callo que por lo que digo. Eso me ha hecho ganar la confianza de la gente, es importante saber decir o como decirlo, o en su caso callármelo.