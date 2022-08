El piscológo, Alberto Gómez, que dijo ser muy amigo de Juan Gabriel, reveló en una entrevista para Chisme No Like que el el cantante nunca adoptó a Luis Alberto Aguilera Jr.

De acuerdo con la persona, el 'supuesto' hijo adoptivo no fue nada más que amorosa por lo que habría ocultado esto a través de una relación de padre e hijo.

El amigo de JuanGa señaló que no existen documentos legales que avalen que Luis Alberto Aguilera Jr. en verdad fue su hijo adoptivo:

"Sé que mucha gente se va a molestar por esto, pero la verdad poco a poco tiene que ir saliendo. Todos saben que Jr. (Luis Alberto Aguilera) siempre se ha referido a Juan Gabriel como su papá, pero no lo era", reveló.

El psicólogo detalló que no busca dañar la imagen del artista mencionando que "hay cosas que no tengo que decir, pero la verdad se tiene que saber y no es que estoy quemando a un amigo que respeto, que admiro y quiero mucho, pero si este señor se está colgando, de haber vivido de esa manera mordiendo la mano que le dio de comer''.

Revelar la verdad

En su momento, Gómez pidio a la licenciada Silvia Urquidi que Luis Alberto Aguilar Jr desalojara el inmueble:

'Yo le dije a la licenciada si tenemos que sacar la verdad a relucir, hagámoslo, pero ella no quería porque obviamente estos son temas muy fuertes'', declaró Alberto Gómez.

