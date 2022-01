Revelan que "Chabelo" maltrataba a sus trabajadores

"Chabelo" se encuentra inmerso en la polémica, ahora, revelaron que el legendario conductor de "En familia con Chabelo" no era nada amable con sus empleados.

De acuerdo con Jessica Gil Porras, "Chabelo" maltrataba a sus a trabajadores, la reportera contó una desagradable anécdota sobre "El amigo de todos los niños".

La simpatía que "Chabelo" estaba muy alejada de su "verdadera" personalidad, pues la reportara contó que cuando ella comenzaba su carrera en los medios de comunicación fue testigo de los malos tratos de Xavier López con su equipo de producción de "En familia con Chabelo.

Jessica Gil Porras contó que "Chabelo" iba saliendo del foro de grabación y comenzó a gritarle groserías a su equipo de trabajo.

Iba empezando como reportera y me mandaron a hacer guardia a Televisa y entonces un día estaba esperando afuera del foro donde se hacía ´En Familia con Chabelo´, pero él no sabía que yo era reportera, entonces yo estaba sentada a ver si me daba una entrevista el señor Xavier López...

Tras recordar la amarga experiencia, Jessica Gil Porras destacó que fue una situación muy triste, porque se desvaneció la buena imagen que tenía del conductor al ver cómo maltrataba a la gente que estaba trabajando con él.



Escucho gritos horribles y veo que venía saliendo el señor, con unas peladeces, gritándole a todo su equipo de trabajo, regañando a la gente horrible, que era muy diferente ese señor que veíamos en la pantalla. Verlo gritando unas groserías que ni yo me sabía en ese entonces... Fue muy triste ver a un señor con una imagen que tenía tan bonita gritando tantas peladeces y sobre todo tratar tan mal a la gente.

(Ann Ventura)