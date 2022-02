Revelan que Belinda recurrió a la santería para "recuperar a Christian Nodal"

Hace apenas unos días el cantante Christian Nodal confirmó el fin de su compromiso con Belinda y rápidamente se convirtió en tendencia dando inició a miles de rumores y teorías como la que a continuación te contamos.

Recientemente comenzó a circular la teoría en donde se aseguró que Belinda recurrirá a la santería para recuperar el amor de Christian Nodal.

Tras casi dos años de relación, la mismísima Belinda aseguró que se encuentra muy triste y hasta Gustavo Adolfo Infante aseguró que ella tiene modus operandi para estafar a los hombres.

Según el periodista tiene una fuente muy cercana a la cantante quién le ha revelado detalles espeluznantes.

¿BELINDA RECURRIRÁ A LA SANTERÍA PARA RECUPERAR EL AMOR DE NODAL?

Una vez más Gustavo Adolfo se lanzó contra Belinda y contó que se encuentra muy desesperada, al nivel de que está recurriendo a cosas incorrectas, por ejemplo, la santería.

"Me contaron que Belinda está desesperada por lo de Nodal, que él la termino a ella y que Belinda está yendo con una bruja y un santero para regresar con Nodal", dijo Gustavo Adolfo Infante durante su programa.

El periodista también aseguró que él no la ha visto con sus propios ojos ir con la bruja, pero que las personas que le contaron son muy cercanas a él, por lo que aunque no puede presentar pruebas, no duda de su veracidad.

"Está yendo una persona muy cercana, alguien que la ha visto, que Belinda está desesperada, yendo con una santera, bruja, no sé la diferencia, yo no sé, a mí me parecen unos farsantes (...) la Moni vidente, es una farsante, el brujo mayor, otro farsante, ósea...", dijo el periodista.

Gustavo Adolfo Infante dejó ver que cree en el testimonio de la persona que le contó que vio a Belinda con una bruja y continuó hablando del tema criticando la supuesta decisión de la cantante al recurrir a la magia para conseguir su objetivo.

"Yo creo que tú no puedes ir por el lado oscuro queriendo obtener algo blanco como es el amor, que Belinda esta tan desesperada que va con la santera para recuperar el amor de Nodal", dijo el periodista y agregó: "Puedes ir a Tinder, pero no con una bruja".

Recordemos que la ex pareja iba a publicar una canción el mero 14 de febrero, pero el comunicado de la ruptura se dio un par de días antes de la publicación de la rola.

(Azucena Uribe)