Ronnie Turner, hijo de Tina Turner, murió el pasado 8 de diciembre a los 62 años, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, su esposa Afida, quien lo despidió con un emotivo mensaje, pero no reveló las causas de su muerte.

"Dios mío, Ronnie Turner, un verdadero ángel enorme, alma altamente espiritual; mi esposo, mi mejor amigo, mi bebé, yo fui tu mamá, tu enfermera. Esta es una tragedia, pero ahora estarás con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner descansando en el paraíso".

¿DE QUÉ MURIÓ EL HIJO DE TINA TURNER?

Ronnie Turner, hijo de Tina Turner, murió debido a complicaciones derivadas del cáncer de colon que padecía, así lo dio a conocer la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, que también informó que padecía una enfermedad cardiovascular aterosclerótica (una acumulación de placa de colesterol en las paredes de las arterias que obstruye el flujo sanguíneo, en el momento de su muerte).

De acuerdo con el portal TMZ, la policía recibió una llamada que decía que Roonie Turner tenía problemas para respirar. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron a auxiliarlo, ya no pudieron hacer nada, pues ya había fallecido.

Tina Turner también confirmó la triste noticia con una imagen de ella en blanco y negro en la que apareció con los ojos cerrados.

"Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. En la tristeza cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo".

Ronnie era el segundo de los cuatro hijos que tuvo Tina Turner que tiene una muerte sorpresiva. El primero fue su primogénito Craig Raymond Turner, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, que se suicidó en su estudio de California en 2018 a los 59 años.

El segundo hijo biológico de la cantante siguió los pasos de sus padres e incursionó en la actuación en la película "What´s Love Got to Do With It", basada en la historia de su mamá. Y los otros dos hijos de Turner son adoptados.

(Lérida Cabello)