Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez siguen disfrutando de su viaje por Europa, del que mucho se ha hablado, que, si viajaron allá para casarse, si están allá para someterse a un tratamiento de fertilidad, lo cierto es que ellos no han confirmado ni negado nada de lo que se dice, y siguen recorriendo lugares emblemáticos de Italia, Grecia y Francia.

PERIODISTA ASEGURA QUE YA VIO LAS FOTOS DE LA BODA

También se dijo que la exclusiva de la esperada boda se vería en la revista Hola!, pero hasta el momento no han publicado nada, solo el periodista de espectáculos Alex Kaffie dijo en su columna Sin Lisonja que ya vio las exclusivas imágenes y hasta dio detalles.

"Les cuento que fui contactado, a través de mensaje directo de Instagram, por una persona que está vendiendo 25 fotografías del casamiento de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. A través de un archivo que caducó a los 10 minutos que lo descargué pude ver las instantáneas que, por lo cercano de las tomas, deduzco tomó alguno de los asistentes al casamiento (y es que no fueron capturadas con eso que los fotógrafos llaman telefoto). Pese a que las imágenes me llegaron en baja resolución y algo pixeleadas (distorsionadas) observé una felicidad descomunal en los contrayentes", escribió Kaffie en su columna.

REMATAN FOTOS DE LA BODA DE CARLOS RIVERA Y CYNTHIA RODRÍGUEZ

El periodista también describió en su relato que la novia y el novio están rodeados de una veintena de personas entre las que se encuentra Laura G, con quien Cynthia trabaja en el programa "Venga la alegría", los que no aparecen en las fotos son Kristal Silva y Alejandro Gou, amigos de la pareja.

"Él o la traficante de las imágenes me pedía 50 mil pesos por ellas. No compré las fotos, pues no tengo ese dinero (y si lo tuviera no lo gastaría en eso)".

Hasta el momento ni Carlos Rivera ni Cynthia Rodríguez se han pronunciado al respecto, pero ambos cantantes se han dejado ver con argollas matrimoniales, por lo que cada vez toma más fuerza los rumores de su boda.

(Lérida Cabello)