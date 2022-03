¿Reconciliación entre Belinda y Christian Nodal? Esto es lo que se sabe

A más de un mes de haber anunciado el fin de su relación, Belinda y Christian Nodal vuelven a estar en el ojo del huracán, luego de fuertes rumores y señales que indican que podrían regresar.

Así lo dio a conocer la periodista Angélica Palacios en su canal de YouTube, pues al parecer el intérprete de "Botella tras botella" ha estado en contacto directo con su ex prometida y se niega a cerrar el ciclo.

"Nodal está enamorado hasta los huesos y Belinda también", señaló la comunicadora, motivo por el cual el cantante se niega a borrar todos los tatuajes que se hizo en honor a su ex novia.

Y es que en sus más recientes historias de Instagram, Christian Nodal ha mostrado el tatuaje que aún conserva en la frente con la palabra "Utopia", el cual se hizo en referencia a un disco de Belinda.

"Nodal está emocionado (...) están saliendo para ver un reencuentro o buenos términos, o ¿regresaron?", se preguntó la periodista.

Con ello, seguidores de la pareja mencionan que sí podrían estar en pláticas de reconciliación. Nodal, en uno de sus videos, acercó la cámara a su frente haciendo énfasis en dicho tatuaje, lo que tal vez podría ser una señal dirigida a su ex y de la cual solo ellos saben su significado.

Aunque no existe ninguna frase que haga mención al amor, a las relaciones o directamente a su ex, llamó la atención de sus seguidores que Christian enfocará directamente hacia el único tatuaje que dejó en su cara referente a su extinta relación.

Para muchos, el que acercara en repetidas ocasiones la cámara significa un claro mensaje de amor para la cantante, ya sea para retomar el contacto, o simplemente para dejarle ver que no todos los tatuajes fueron removidos.



No obstante, los más realistas, aseguran que no existe nada oculto tras el mensaje del intérprete de "No te contaron mal", pues afirman que simplemente no es posible grabarse sin que el trazo se haga presente, pues se encuentra justo en la cara.

Por su parte, Belinda compartió una foto en la que se le puede ver durmiendo llena de paz, algo que tampoco tardó en viralizarse con memes y teorías de una posible comunicación "secreta" entre los ex novios, ¿será que la reconciliación está a la vuelta de la esquina?

