¿Reconciliación? Eleazar Gómez envía un saludo a Danna Paola y así responde ella

El pasado sigue atormentando a Eleazar Gómez y Danna Paola, estos famosos mexicanos tuvieron un romance hace más de 10 años, durante su adolescencia y aunque se sabe que no quedaron en buenos términos, el público sigue teniendo curiosidad y los medios de comunicación siguen cuestionándolos al respecto.

Eleazar Gómez regresó a la vida pública tras pasar varios meses en prisión por agredir físicamente a su ex pareja, la modelo Tefy Vaenzuela. El actor está retomando sus actividades con un nuevo proyecto teatral y haciendo labor altruista, además no descarta la posibilidad de volver a trabajar con sus ex compañeros de la telenovela “Atrévete a soñar”, donde compartió protagónico con Danna Paola y Violeta Isfel.

Bueno, hace mucho tiempo que no las veo -a Danna Paola y Violeta Isfel-, les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reúne, por supuesto que sí, es una gran causa, dijo Eleazar Gómez en entrevista con varios medios de comunicación.



DANNA PAOLA RESPONDE AL SALUDO DE ELEAZAR GÓMEZ

En un reciente encuentro que Danna Paola tuvo con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante fue tajante sobre su actual relación con Eleazar Gómez y esto fue lo que respondió al saludo que le mandó el actor.

¡Qué bueno, me da mucho gusto! -que se dedique al altruismo-. No -tengo comunicación con él-, respondió Danna Paola.



Finalmente, Danna Paola también fue cuestionada sobre la supuesta relación ‘tóxica’ que tuvo con Alex Hoyer. La cantante dijo que ella no necesita aclarar nada, que está feliz, sin gente tóxica a su alrededor y que está enfocada en su carrera.

¡Ay amigos, de verdad!, o sea, move on, estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas, concluyó Danna Paola.

La reacción de Danna Paola al saludo de Eleazar Gómez en el minuto 40:00 del siguiente video.

(Aline Núñez)