A principios y a mediados de noviembre, Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia a consecuencia de una neumonía, que la llevó a terapia intensiva, de donde salió bien librada, aunque reconoció que sí vivó momentos complicados.

Entre viajes en avión notó que sufría de cansancio excesivo: "caminaba cinco pasos y me dolía, era un cansancio brutal", pero no hizo caso a los síntomas, hasta que se sintió peor y tuvo que ser trasladada al hospital en una ambulancia.

"A la mera hora llegué en ambulancia al ABC el primero de noviembre en la mañana y la verdad es que no supera nada hasta siete días después. Me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron", dijo en entrevista a "Ventaneando".

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE REBECCA JONES?

"Estuvo fuerte, me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón y los doctores la verdad es que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva".

La actriz reveló que lo que le salvó la vida fue que permaneció intubada, aunque reconoció que de haber estado consciente a la mejor no hubiera dado su autorización.

"Yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si hubiera aceptado, pero como estaba yo más para allá que para acá, sí firmé que me intubaran y gracias a eso me salvaron".

De su más reciente proyecto la telenovela "Cabo", aclaró que no abandonó el proyecto, pero decidió no ponerse en riesgo.

"En ningún momento abandoné la novela, al contrario, yo estaba al pie del cañón y fue justo que me di cuenta de que no iba a poder regresar. La producción me estaba esperando, pero no, la salud es la salud".

Sobre qué le depara el 2023, adelantó que quiere regresar al teatro y a la televisión, y lo más seguro es que lo haga de la mano de "El Güero" Castro, siempre y cuando sus doctores la den alta.

"Hasta que no tenga luz verde de los doctores me voy a poner a ensayar, tengo ganas de hacer ´Rosa de dos aromas´ con Sylvia Pasquel, y tengo otra novela con ´El Güero´ Castro, pero todo es pian pianito y tengo que empezar a echármela más leve".

(Lérida Cabello)