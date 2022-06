La revista TV Notas publicó hoy 28 de junio que el cáncer volvió a la vida de Rebecca Jones, noticia que la actriz se encargó de desmentir.

"Esta mañana me desperté con esa falsísima noticia que está circulando en esta revista que, básicamente, le gusta calumniar, levantar falsos, decir mentiras. Es absolutamente falsa la nota acerca de que dicen -me parece- que estoy invadida de cáncer. Leí toda la nota completa y hay muchas cosas erróneas", declaró Rebecca en el programa "Hoy".

CHAYANNE CUMPLE 54 AÑOS Y LO CELEBRA CON NUEVO SENCILLO Y TIKTOK

REBECCA JONES HABLA SOBRE SU ESTADO DE SALUD

La actriz agregó que en el texto que publicó dicha revista encontró datos erróneos, empezando porque desde que le detectaron el cáncer hace cinco años, sus ovarios le habían sido retirados para erradicar la enfermedad.

"Siento que la agarraron desde el principio, de cuando me dio la enfermedad hace cinco años, y son datos completamente falsos; dicen que me dio otra vez en el ovario y están mal, porque ovarios, tengo muchos, pero ya no están... desde el principio me los quitaron... entonces, ese tipo de datos están mal, es una nota con muy mala leche", comentó la actriz.

LA ACTRIZ ESTÁ BIEN DE SALUD Y LIBRE DE CÁNCER

Rebecca cree que el origen de esta publicación fue porque en días pasados uno de los reporteros de dicha revista insistía en hablar sobre su enfermedad, pero ella se reunió con los medios de comunicación para anunciar su regreso al teatro.

"El otro día que hice una entrevista de prensa, yo creo que el reportero de esta revista, me entrevistó al respecto y le dije ´no, pues no, no vengo a hablar de esto, vengo a hablar de una obra de teatro´, y se molestó, siento que por eso sacaron no solamente la nota sino la portada (...) Yo estoy bien".

Jones recordó que cuando le detectaron el cáncer de ovario ella misma dio la noticia en televisión nacional, pero el tema salió a la luz porque no le quiso dar una entrevista a dicha revista, por lo que analiza la opción de demandar.

"Sí tal vez (voy a demandar), pero, sobre todo, me interesa que el público sepa que no es cierto y que es lamentable como la revista lucra con eso, en lugar de lucrar con cosas que son verdad. Cuando supe que tenía cáncer, yo di la nota en televisión nacional, fue cuando empezaron a hacer guardia en el hospital y me sacaron unas fotos horribles, que estaba desahuciada, imagínate si mi hijo lee eso. Desde entonces, ellos se la han pasado atacándome y solamente porque no les quiero hablar, pero no me gusta hablar con esa revista porque no creo en ella", finalizó.

CHRISTIAN NODAL SE DESAHOGA Y ROMPE EN LLANTO POR ESTA RAZÓN

(Lérida Cabello)