Rebecca Jones reaparece en redes sociales, luego de ser hospitalizada, a consecuencia de una neumonía.

Por lo anterior, la actriz se ausentó del foro de grabación de la telenovela "Cabo", así como de las redes sociales, causando alegría entre sus seguidores con su regreso en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La publicación con la que Rebecca Jones volvió a las redes fue un emotivo video de su hijo, Maximiliano Camacho, quien tuvo con el actor Alejandro Camacho. En el post se ve una fotografía de Max, en la que está recargado en un parapeto frente a la Torre Eiffel, en Francia.

La foto fue acompañada con la canción de Queen "Love of my life". Y aunque Jones no acompañó la publicación con ninguna frase alusiva al amor que siente por su hijo. Sus compañeros del medio y sus seguidores han aprovechado para escribir que están felices de que su salud haya mejorado.

¿POR QUÉ HOSPITALIZARON A REBECCA JONES?

Rebecca Jones tuvo que ser hospitalizada, a consecuencia de una neumonía, desencadenada por una deficiencia pulmonar, pero ya se encuentra mejor y así lo dejó ver con este emotivo mensaje para su hijo Maximiliano.

En un principio se especuló que podría haber recaído del cáncer de ovario que padeció en 2017, pero que superó dos años más tarde.

"No corre ningún peligro, como llegó a especularse, que ya se encontraba mejor de salud, motivo por el cual sería trasladada a otra área del hospital donde seguiría su rehabilitación hasta que fuera dada de alta", expresaron en el parte médico.

Algunos de los comentarios que generó la reaparición de Rebecca Jones en redes sociales fueron:

"Espero en Dios que estés mejor, cuídate mucho, eres una guerra, te quiero y admiro mucho", "Te mando un fuerte abrazo", "Te amo Jones, me da mucho gusto ver una publicación tuya", "Señora Rebecca, hermosa, reciba un abrazo fuerte y mis oraciones para usted", "Recupérese pronto, le mando un abrazo con mucho cariño", "Mucha luz, mi hermosa Rebecca, todo va a estar bien", "Beso enorme, Rebecca", "Qué gusto que esté recuperándose y disfrutando de las aventuras de su hijo".

(Lérida Cabello)