LOS FAMOSOS Y LAS TRAMPAS DEL EGO

Raúl Rodríguez, escritor y analista ha realizado alrededor de 30 entrevistas con empresarios, intelectuales, actores, cantantes, escultores, periodistas y deportistas, quienes han hecho reflexiones profundas de cómo podemos cambiar el mundo desde adentro, a través de sus testimonios.

Sobre cómo surgió la idea de hacer este concepto de entrevistas, señaló que todo se dio a raíz de que publicó un libro de la labor que hizo en reclusorios, con enfermos terminales, con ancianos abandonados y con gente en situación de calle.

"Publiqué un libro, una crónica novelada de la labor que hice durante 7 u 8 años en reclusorios y con enfermos terminales, con ancianos abandonados, con gente en situación de calle, y a raíz de este libro que narra y plasma toda la labor del voluntariado de gente que ayuda a la gente en situación extrema, y los casos de éxito y fracaso en esos terrenos de recuperación emocional".

Después se le presentó la oportunidad de sumarse a promover la agenda ONU 2030 que son los famosos ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretenden lograr cambios específicos para el año 2030.

"Son 20 objetivos para cumplirse en el 2030, que en realidad son 17, pero digamos conocido el concepto es como agenda 2030 y la intención es apoyar o promover temas muy muy puntuales de beneficio colectivo, y en mi caso a raíz de este libro y de los temas que yo platico, la oportunidad que se me brindó fue promover y sumarme al tema de la meta 3, que es prevención de adicciones, y la intención es darle un enfoque a este tema de la prevención de adicciones desde un paso atrás que es un tema de estar bien emocionalmente para evitar las adicciones".

EL COVID NOS HIZO ESTAR EN CONTACTO CON NUESTRO FANTASMAS, CON NUESTROS DEMONIOS

El escritor y analista señaló que en el mundo post covid ha habido casi un millón de suicidios en el último año, ha habido un crecimiento exponencial de la tasa de suicidios.

"Esto es un referente de la descomposición social, ciudadana, colectiva, que estamos viendo de violencia intrafamiliar, de adicciones, depresión, se ha disparado la necesidad de consultas psicológicas, de terapeutas, de psiquiatras, pues porque estuvimos sometidos 24/7 a estar en contacto con nuestros fantasmas, nuestros demonios, viéndonos en el espejo cuando no estábamos habituados a lidiar con nuestros duelos no resueltos, con nuestros traumas, con nuestros complejos, no conocíamos realmente al tiempo completo a nuestras familias, entonces este desgaste de estar sometidos a una convivencia forzada, el no tener estos espacios de distracción de salir al cine, a pueblear, al antro, al restaurante, hacer vida social, pues obviamente generó un estrés".

LOS FAMOSOS COMPARTEN SUS APRENDIZAJES

Y agregó que por lo mismo es importante justamente que arrojemos luz a estos temas, de manera preventiva.

"El estado y las iniciativas generalmente procuran rescatar del problema a la gente que ya calló en ellos como el alcoholismo, neurosis, drogadicción, depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar, pero este esfuerzo que estamos haciendo y convocando a celebridades de la vida nacional para entrevistarlos y que nos compartan sus aprendizajes tiene la intención justamente de alertar a los espectadores preventivamente de lo que les puede esperar sino cuidan su bienestar emocional, su solitud, su amor propio, su estabilidad emocional en el más amplio sentido de la expresión".

¿Entrevistar a famosos es para llegarle más a la gente?

"Pues es como generar empatía, hemos tenido una muy buena acogida, yo agradezco profundamente a todos los entrevistados, han sido generosos en su respuesta, insisto cantantes, actores, empresarios, deportistas, periodistas, escultores, escritores, todos ellos han aceptado dar un testimonio no necesariamente desde su recuperación de alguna adicción o no, porque muchos de ellos no la han padecido, sino su visión sobre cómo lidian con su autoestima, con el amor propio, cómo previenen situaciones de depresión, de ansiedad, como han superado la violencia intrafamiliar o pues los problemas que cualquier ser humano enfrenta desde la niñez".

¿Cómo se hizo la selección de famosos?

"Ha sido también una labor mucho de buscar la sintonía o la conexión del artista o la celebridad con los temas que tratamos. Hay quienes han apoyado causas similares o promueven digamos el tema del bienestar o la espiritualidad o la meditación, la introspección, la solitud y bajo esa lógica los hemos invitado a dar sus testimonios, porque al final todo cae dentro de este tema del bienestar emocional. Hay quienes ayudan a los animales, o que cuidan el medio ambiente, o que tuvieron un divorcio y quieren evitarle a los niños otros divorciantes, situaciones tristes, todas esas iniciativas caen dentro de la prevención de adicciones y de bienestar emocional. Es bien importante que alertemos a quienes nos hacen favor de escucharnos sobre estos temas porque insisto nos atañen a todos".

DEBEMOS PROCURAR NUESTRO BIENESTAR EMOCIONAL

¿De todas las entrevistas que has hecho alguna que te haya dejado algo?

"Sí, fíjate que dentro del tema este que yo agradezco profundamente han sido muchas primicias, no era la intención, digamos a nivel periodístico no era la intención generar digamos esta parte de la primicia o la exclusiva, pero muchos de ellos nos han compartido en estas entrevistas que hemos hecho para las redes sociales soy raulrr en FB, IG, en YouTube, en Spotify y en TikTok. La idea es que muchos han compartido estos temas oye soy depresiva de toda la vida, oye yo tuve un problema de alcoholismo, oye yo viví esto, y es muy bonito porque es generar un puente de comprensión en la condición humana en donde no importa que yo sea empresario, famoso, actor o cantante, o artista, yo en este espacio propositivo narro lo que yo viví, lo que tuve, de manera que quien me escucha pueda encontrar digamos luz sobre la situación que está viviendo y ha sido muy bonito porque insisto las 30 entrevistas que llevamos hasta el momento te diría que todas ellas suman desde diferente enfoque al propósito de generar conciencia sobre esta necesidad de procurar nuestro bienestar emocional nosotros mismos, que es la gran lección de todas ellas, la gran lección, la gran moraleja es que seas famoso o no, empresario, artista, cantante, mujer, joven, viejo lo que sea todos al final lo que transmiten es esta conciencia de que yo soy el mayor responsable de generar mi propio bienestar".

LOS FAMOSOS Y LAS TRAMPAS DEL EGO

Carlos Hermosillo, ex futbolista de la Selección Mexicana habló de las emociones que vive un futbolista desde la cancha, la depresión, el dinero, la fama, lo importante de reinventarse después del retiro.

Susana Zabaleta habló sobre sexualidad, automotivación, suicidio, depresión y optimismo. Del sexo señaló que puede ser un desencadenante de problemas emocionales profundos.

Facundo platicó sobre sus aprendizajes en el arduo camino de la fama y de mantener los pies sobre la tierra.

Francisco Javier González habló de la vida emocional de los deportistas y su impacto en los resultados.

SEGUIRÁ COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA DE VIDA DE LOS FAMOSOS

Entre los planes de Raúl Rodríguez es seguir compartiendo la experiencia de vida de más famosos.

"La intención no era realmente generar tantos contenidos tan súbitamente, pero la verdad es que ha sido muy motivante, como dicen una cosa llevó a la otra, entonces un entrevistado refirió con otro, y otro se enteró y nos pidió participar y ha resultado un tema de una abundancia de contenidos muy enriquecedora y la idea es sí continuar con estos esfuerzos de compartir la experiencia de vida de gente célebre en sus profesiones para que quienes nos escuchen puedan recibir cierta orientación, o cierta guía de cómo lo han resuelto otros estos problemas, que insisto son comunes a todos los seres humanos".

¿De las entrevistas que has realizado, quién ha tenido más alcance en las redes sociales?

"En el mundo que vivimos tan digital y tan fragmentado con tantas ventanas de exposición ha sido muy sorprendente también ver cómo independientemente de la red social donde posteamos los contenidos la respuesta del público es masiva y lo digo porque insisto, el contenido es muy útil para quien lo escucha, pero también por la gran necesidad que hay en la coyuntura actual de estos temas".

Hasta el momento, algunos de los famosos que ha entrevistado son: Lorena Herrera, Daniela Romo, Olivia Collins, Laura Zapata, Susana Zabaleta, el escultor Sebastián, el periodista Heriberto Murrieta, el ex futboista Carlos Hermosillo, Sergio Mayer, el escritor Eduardo Parra, el periodista deportivo Francisco Javier González, a quienes agradece su generosidad, porque los han recibido en sus casas y han hecho espacio en sus agendas.

"Tenemos en agenda otros grandes cantantes que, bueno, andan en gira ahorita y no han podido, pero tenemos también previsto entrevistar a artistas que están ahorita en el gusto del público, también hemos entrevistado budistas, expertos en mindfulness, psicólogos, psiquiatras. Porque bueno, insisto, todo esto es multifactorial y lo padre de esto es entender que hay muchísimas maneras en las que puedes procurar tu bienestar. Todos ellos han hablado sobre muchas facetas de este mismo tema y no es que todos ellos tengan una crisis que compartir".

¿Qué te he dejado hacer todas estas entrevistas?

"Tengo muy claro que el hacer voluntariado, el hacer labor social, el principal beneficiado es el que lo hace, a mí me ha generado mucha conciencia social y me ha ayudado mucho, también a trabajar mis temas personales, el dedicar este esfuerzo de comunicación y de divulgación. Y, sobre todo, darle voz a gente que lo requiere, que lo necesita, no me refiero necesariamente a las celebridades, sino a los afectados de estos temas, no gente en situación de cárcel, no esté ancianos abandonados, gente en situación de calle, enfermos terminales y jóvenes o niños que están muy muy expuestos a las nuevas drogas, a las sustancias que hay hoy, el fentanilo y todas estas sustancias lamentables que se están dando en el mercado, generan una adicción instantánea, o sea, hay muchas drogas que desde la primera dosis te enganchan. Y muchas veces un mensaje de estos puede cambiarle la vida a alguien preventivamente, y entonces lo que me deja este esfuerzo es el la satisfacción de contactar con toda esa red en miles de voluntarios que existen en todos estos lugares de dolor por un lado, y poder convertirme yo en un vehículo. Entre estas celebridades que tienen mucho seguimiento de la opinión pública. Y quienes pudieran recibir el mensaje para mejorar sus vidas".

Si quieres seguir los contenidos que sube Raúl Rodríguez una vez a la semana los puedes encontrar en @soyraulrr (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify)

"Estamos subiendo una vez por semana las entrevistas justamente porque la intención es que tengan una duración suficiente para que la gente las pueda disfrutar diría yo, disfrutar en el sentido de que son muy breves", finalizó.