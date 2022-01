Raúl Araiza se disculpa por irse a Acapulco tras contagio de covid-19

Hace un par de días, Raúl Araiza dio positivo a covid-19, el conductor generó polémica por pasear en las playas de Acapulco en vez de aislarse para no propagar el coronavirus.

Raúl Araiza viajó a Acapulco y se mostró disfrutando de la playa en compañía del actor Leonardo García, esto provocó que en redes sociales las criticas se desataran en contra del conductor del programa "Hoy".

En una entrevista Andrea Rodríguez Doria dijo que la producción de "Hoy" tenía la esperanza de que la nueva prueba que se hizo Raúl Araiza saliera negativa y el conductor se reincorporara a sus actividades.

El jueves de la semana pasada, me dice Arath que salió positiva su mujer, y en ese momento le dije que se fuera. Nos quedamos con un conductor, y el viernes nos ayudó Sergio Mayer. Estábamos todos esperanzados de que salieran las pruebas negativas, para que ya tuviéramos equipo casi completo, pero el sábado me habla el Negrito y me dice que salió positivo.

Andrea Rodríguez Doria comentó que el médico recomendó que Raúl Araiza continuara aislado porque al salir de nuevo positivo a covid-19 podía poner en riesgo al resto de sus compañeros.

Entonces le hablamos a un doctor y nos dijo que lo mejor era que no regresara por el momento, porque había probabilidades de que siguiera el contagio.

Andrea Rodríguez Doria reveló que se sorprendió al ver a Raúl Araiza en la playa, pues el conductor le comentó que viajaría, pero pensó que lo haría para aislarse y no para vacacionar.

Entonces él me comentó que se iba a ir a Acapulco. Yo pensé, como todos ustedes, que se iba a ir a quedarse a un lugar donde no hubiera gente. Entonces cuando veo las imágenes, me saqué mucho de onda.

Andrea Rodríguez Doria señaló que de inmediato se puso en contacto con Raúl Araiza, a pesar de que solo había tres personas en la playa la productora le señaló que a ellas también las estaba poniendo en riesgo.

Tras la polémica que se desató, Raúl Araiza se disculpó con la productora de "Hoy", Andrea Rodríguez Doria.

Le hablé por teléfono y me dijo que únicamente había tres personas y le dije, ´pero es que estás poniendo en riesgo a esas tres personas´, me dijo que la playa estaba sola y le dije es que sola, es sola. Entonces me pidió una disculpa.

Hasta el momento Andrea Rodríguez Doria desconoce si Raúl Araiza será sancionado, pero es posible que el conductor regrese a trabajar el próximo lunes si su prueba covid sale negativa

Me dijo que lo entendía y pues yo espero que el lunes ya regrese y esté en activo. Ahorita ya está resguardado en su departamento en Acapulco, y esperemos que el sábado que se haga la prueba ya salga negativo, y que ya lo podamos tener el lunes.

(Ann Ventura)