Rafael Araneda, conductor chileno fue atropellado el pasado domingo 19 de febrero mientras se encontraba dando un paseo en bicicleta por las calles de Weston, Florida en Estados Unidos.

"Rafael iba en bicicleta y un tipo se pasó un disco ´Paré´ saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que él voló. Cuando recuperó la conciencia, me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", relató su esposa Marcela Vacarezza.

RAFAEL ARANEDA SUFRE TERRIBLE ACCIDENTE, ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

La mujer de Rafael Araneda contó que su esposo quedó inconsciente debido al fuerte impacto, pero gracias a que llevaba casco, se salvó.

"Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos. Lo trasladaron de emergencia al hospital más cercano donde le realizaron varios exámenes de rutina y aunque no pasó a mayores, si sufrió varios hematomas. Ya está en la casa con reposo. Le cuesta mucho pararse y caminar. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a la normalidad", señaló la ex reina de belleza.

A pesar de lo sucedido, la persona que atropelló a Rafael Araneda lo contactó para hacerse cargo de todos los gastos.

"Me imagino que el informe policial aclarará la situación y obviamente hay gastos que tiene que cubrir porque hubo daños. Se notaba muy acongojado. Le escribió a Rafael todo el día de ayer (domingo) para saber cómo estaba, no sé cómo consiguió el teléfono", comentó Marcela Vacarezza.

¿QUIÉN ES RAFAEL ARANEDA?

Rafael Luis Araneda Maturana nació en Santiago de Chile en 1969, es un presentador de televisión, que ha desarrollado su carrera en Chile, México y Estados Unidos. Se dio a conocer por conducir los programas "Revolviéndola", "Rojo Fama Contrafama", "Estrellas en el hielo", "Sin prejuicios", "Noche de juegos", "Domingo 7", "Corazón partido" Día a día" y "El baile".

Desde 2011 hasta 2018 condujo el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, junto a Eva Gómez, de 2011 a 2013 y Carolina de Moras, de 2014 a 2018. También ha conducido "La Academia", "Desafío de estrellas" y "Enamorándonos".

Está casado con la psicóloga, modelo y presentadora de televisión Marcela Vacarezza desde 1999. Tiene cuatro hijos: Martina, Florencia, Vicente y Benjamín.

(Lérida Cabello)