Rafael Amaya causa polémica al mostrar fotografías

Rafael Amaya aparece con el rostro totalmente diferente, causando polémica.

Muchos se han preguntado si el protagonista de "El señor de los cielos" se hizo un arreglito estético o, incluso, han llegado a pensar si no es un doble el que está asistiendo en su lugar a los eventos, debido a que su cambio en la cara es muy notorio.

RAFAEL AMAYA APARECE CON EL ROSTRO TOTALMENTE DIFERENTE

Los comentarios surgieron hace unos días cuando el actor comenzó a subir fotografías en las que aparece junto a otros artistas. La primera imagen que causó polémica fue una en la que aparece al lado de Ozuna, de la que sus fans dijeron que su cara, sobre todo su boca, lucía extraña.

Después se le vio junto a Christian Nodal en los Latin American Music Awards, donde su rostro se veía totalmente distinto. Esta foto ha acumulado hasta el momento más de 152 mil reacciones y cientos de comentarios.

Algunos de los comentarios que generaron sus fotos fueron: "¿Por qué se ve así mi Rafa de su cara?" y "Párese un robot, no es Rafa", "No más a los actores y actrices que se someten a este tipo de tratamientos con la intención de verse bien, pero al final parecen Calamardo El guapo sin lo guapo", "Pobre Rafa, de verdad que no es ni un poco el chavo que conocí en la temporada uno de ´El señor de los cielos´".

Las apariciones de Rafael Amaya han sido contadas, luego de que se ausentara de los reflectores para combatir sus adicciones en una clínica. Actualmente prepara algunos proyectos, entre ellos, una temporada más de "El señor de los cielos".

Ahora, habrá que esperar a ver si los cambios en el rostro del actor son reales o solamente producto del maquillaje, la luz o algún filtro que lo haga lucir totalmente diferente, como más rejuvenecido.

(Lérida Cabello)