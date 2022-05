Ernesto D´Alessio se presentó la noche del jueves 26 de mayo en el Teatro Metropólitan, donde cantó más de dos horas, todo tipo de ritmos, demostrando su calidad vocal.

En esta noche especial que marcó su regreso a los escenarios tuvo grandes invitados como su mamá, Lupita D´Alessio y su hermano Jorge, así como amigos muy queridos como Gustavo Lara, Yuli Flores, vocalista de la banda La Casetera, Tana Planter, vocalista de Matute y el grupo DKD.

A las 20:40 horas Ernesto apareció en el escenario vestido todo de negro, provocando los gritos y los aplausos de los presentes al interpretar "Vivir mi vida", "Quizá, quizá", "Mi niña mujer", "Yo no sé mañana", "Libertad incondicional", "Cambiaré".

"QUIERO AGRADECERLES QUE ME HAYAN RECORDADO QUE DIOS ME DIO UN DON"

Continuando la velada con un popurrí de Lupita D´Alessio, "Lo siento mi amor"; Joan Sebastián, "Secreto de amor"; Juan Gabriel, "Hasta que te conocí", "La diferencia"; Armando Manzanero, "Adoro", para cerrar con "La negra Tomasa".

"Antes de continuar con el concierto y todas las sorpresas que ustedes ya conocen quiero decirles que a todas las personas que todo este tiempo que yo no estuve en un escenario así, que estuve haciendo teatro, y esas personas que me escribían por favor Ernesto canta, cuándo regresas a cantar, te extrañamos en el escenario. Quiero decirles que sus palabras tuvieron un impacto muy fuerte en mi vida, muy fuerte y les quiero agradecer que me hayan recordado que Dios me dio un don y que lo había olvidado, les pido perdón por haber dejado tanto tiempo ese don haya enterrado, gracias por haberme recordado que debo estar en los escenarios, gracias", expresó emocionado Ernesto al ver un Teatro Metropólitan abarrotado y entregado.

AGRADECIDO CON LA RESPUESTA DEL PÚBLICO

Y agregó que, aunque hace muchos años que no graba un disco, que no sale en la tele, estaba agradecido de ver el teatro lleno.

"Ver este teatro así no ha sido nada fácil se los agradezco de todo corazón al público, a ustedes y hay tanta gente alrededor de esto mi hermano Jorge D´Alessio. Tanta gente que ha contribuido para que esto suceda, no he sido yo solo nada más, les pido un aplauso para ellos por favor. Les prometo que voy a continuar cantando, gracias esta noche tiene un título, ese título lo pusieron ustedes, el título de esta noche para mi es Ernesto no te hemos olvidado, muchísimas gracias, de todo corazón".

El primero de sus invitados fue Gustavo Lara, con quien interpretó "Por volverte amar" y "A la sombra de los ángeles", siguiendo él solo con uno de sus éxitos con "El alma en un cajón". Su siguiente invitada fue Yuli Flores, vocalista de una banda de Monterrey, llamada La Casetera, con quien cantó "No debes jugar", tema que hiciera famoso Selena.

Tocó el turno a Tana Planter, vocalista de Matute, grupo fundado por su hermano Jorge D´Alessio, quien, al aparecer en el escenario, le dijo: "Bienvenido de vuelta a una de las mejores voces, interpretando con él "Fuiste mala".

EL MOMENTO MÁS EMOTIVO DE LA NOCHE

Una de las sorpresas más esperadas de la noche, era que Ernesto compartiría el escenario con su mamá, por lo que previo a presentarla dijo las siguientes palabras.

"En el teatro musical he tenido muchos retos como en ´Los miserables´, pero cuando canto con ella el reto es mayor, pero siempre me dice: ´en el mundo hay millones de cantantes, pero intérpretes hay pocos´. No saben el amor que siento por ella. Te amo mamá".

En ese momento, los presentes se pusieron de pie y aplaudieron cuando vieron aparecer en el escenario a Lupita D´Alessio, quien apareció con un traje rojo y se fundió en un abrazo con Ernesto, interpretando "Ni guerra ni paz". Por supuesto, al terminar pidieron ¡otra!, ¡otra!, pero "La Leona Dormida" dejó que su hijo brillara en el escenario porque era su noche.

Después de este emotivo momento, interpretó un popurrí de canciones en inglés, haciendo bailar al público de principio a fin.

SU REENCUENTRO CON DKD

Luego de 22 años, Ernesto se reencontró con DKD, siendo otro de los momentos más esperados por la gente que se dio cita en este concierto, que corearon temas como "Ámame como soy" y "Creer en ti". Momento que aprovecharon sus compañeros para hacerle entrega de un reconocimiento por sus 26 años de carrera. Mientras que D´Alessio anunció que no será la única ocasión que los verán juntos.

Otra de las sorpresas familiares fue que compartió el escenario con su hermano Jorge D´Alessio con quien interpretó "Música ligera".

Para finalizar, cantó "Lamento boliviano", "Clavado en un bar", "Mi mujer".

"Muchas gracias, que noche tan maravillosa, gracias", finalizando el concierto que marcó el regresó de Ernesto D'Alessio a los escenarios.