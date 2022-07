Belinda continúa en España y lejos de México habló del odio que le tienen algunas personas y varios medios de comunicación.

Quiero a mi país, pero ojalá que ellos me amaran más de lo que me odian

La protagonista de "Bienvenidos a Edén" se mudó a España el pasado mes de marzo, algo que no le costó trabajo, pues nació y vivió hasta los cuatro años ahí.

"Las raíces siempre llaman en algún momento de la vida. Para mí está siendo como regresar a la infancia, noto que forma parte de mi ADN", comentó en entrevista para El País.

VÍCTIMA DEL ODIO HACIA LAS MUJERES

Belinda ha sido víctima del odio hacia las mujeres, pues tras su ruptura con Christian Nodal varios medios de comunicación se lanzaron en su contra.

Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian

SUS FANS, SU APOYO INCONDICIONAL

Sobre el apoyo que tiene de sus fans señaló que a veces prefiere callar para que sus seguidores no se lancen contra quien le ha hecho daño.

"Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño".

Belinda continuará en España para la segunda temporada de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén" y el lanzamiento de los sencillos "Las 2" y "Si tú me llamas" junto a Ana Mena y Omar Montes.

"Antes solo podías colaborar con otros hombres. Era impensable que una canción de amor pudieran interpretarla dos mujeres, es un gran avance", finalizó.

¿QUÉ DICE LA GENTE SOBRE SUS COMENTARIOS?

Algunos comentarios que generó su comentario sobre que en México la odian fueron:

"Pero en México hizo su fortuna, aunque le duela le debe su famita a México", "Querida Belinda: que México te exija pagar impuestos no significa que te odie, o tal vez sí y nos odia a todas y todos", "Creo que tiene mucho que cambiar para que incluso ella misma se la crea", "Que allá se quede, está mejor fuera de tierra machista y misógina", "Híjole pues para ser española sacó mucho provecho de México", "Jajaja devuélvete a España, en México ya no te amamos!!.

(Lérida Cabello)