¿Quiénes serán los herederos de Andrés García? El actor acudió a la notaría luego de presentar problemas de salud, pues quiere dejar todo en orden antes de partir.

"No quiero dejar a mi esposa desamparada. Voy hacer la lucha, pero estoy arreglando las cosas con Margarita, para que no vaya a ser que me vaya yo de repente y la deje en el aire", comentó García en el programa "De primera mano".

El pasado miércoles 6 de julio, el actor preocupó a sus seguidores debido a que sufrió una fuerte caída que le provocó una lesión en la frente, por lo que al verse débil y agotado acudió a la notaria para arreglar los detalles de su herencia.

¿QUIÉNES SERÁN LOS HEREDEROS DE ANDRÉS GARCÍA?

Andrés García mencionó que la mayoría de sus bienes serán para Margarita, su esposa.

"Venimos de la notaría. Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría y algunas otras a nombre de algún otro hijo que se lo merece, porque no todos se lo merecen".

A pesar de que tiene tres hijos: Leonardo, Andrés y Andrea ninguno se ha preocupado por él, como el hijo de su actual esposa.

"Es el único que me ha apoyado, por lo que será merecedor de formar parte de mi herencia. Los hijos están también para echarle la mano a los papás cuando es necesario y a mí, no me la han echado más que el hijo de Margarita; ese chavo entró a trabajar conmigo, está para ayudarme".

Margarita Portillo es la cuarta esposa de Andrés y aunque seguían juntos, decidieron no vivir en la misma casa para evitar peleas y confrontaciones debido al malhumor del actor, que se le, atribuye a sus padecimientos.

MARGARITA, UNA GRAN MUJER

Gracias a las adversidades, el actor se dio cuenta de la gran mujer que tiene al lado.

"Yo no sabía la clase de mujer que yo tenía, es una buena gran mujer, y ya me dijo: ´Te vienes para acá´. A mi me gusta mi playa, mi mar, mi playa salvaje, etcétera, pero me dijo: ´Como estás no puedes estar solo ahí´... Llevo con ella dos días, ya estoy mejorando poquito a poco", expresó.

(Lérida Cabello)