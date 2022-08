John Deacon también conocido como "el hombre discreto de Queen", cumple este 19 de agosto 71 años, además de bajista fue el compositor de grandes letras así como en algunos casos ocuparse de la guitarra y el teclado.

Un breve repaso a su historia

Apodado como "Deacy", creció en Leicestershire como el hijo mayor de un vendedor de seguro. Sin embargo, su padre siempre lo motivó a seguir su camino en la música.

El artista comenzó a formar parte de Queen cuando el grupo era una banda que acababa de nacer, entonces conformada por Brian May, Roger Taylor y Freddie Mercury. Deacon era un joven universitario estudiante de ingeniería electrónica en la Universidad de Chelsea.

Fue el compositor de éxitos como "You´re my best friend" dedicada a su esposa Verónica, "Another one bites the dust" y la polémica "I want to break free".

El hombre discreto

"Todo éramos tan extrovertidos que, comoél era tranquilo, podría trabajar con nosotros sin problemas", dijo Roger Taylor. "Él era sólido y sensato. Siempre tuvo sus pies firmes en la tierra", agregó Brian May.

En 1991, Deacon se retiró de la música manera definitiva de la banda. Esta decisión se vio propiciada por la muerte de Freddie Mercury, que marcó fuertemente la vida del artista y marcó un antes y un después en su carrera.

¿Sigue en Queen?

El músico fue el único que casi no incursionó en aventuras solistas y, más allá de alguna aparición esporádica, se rehusó a seguir adelante luego de la muerte de Mercury, aunque dio el visto bueno para que May y Taylor continuaran manteniendo vivo su legado.

"Cuando murió Freddie también perdimos a John", comentaron sus compañeros.

aemz