Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como "Platanito", es un comediante conocido por sus shows con humor negro, quien a los 15 años de edad inició como animador de fiestas infantiles, a la par de presentaciones nocturnas con chistes para adultos.

Nació en la Ciudad de México un 19 de diciembre de 1972. En su juventud inició sus estudios en Comunicación, pero desertó para enfocarse en su carrera como comediante.

Su personaje de payaso para adultos, surgió cuando se le olvidó quitarse el maquillaje en uno de sus shows nocturnos y fue cuando decidió que así sería su personaje (al inicio).

En compañía de Omar Germenos, condujo el programa "Aquí está papá", en Tv Azteca, pero el humor del payaso no fue del agrado de la televisora y, al ser duramente criticado, el programa salió del aire.

En 2010 estrena "Platanito Show" en compañía de Evelyn y Verónica "las Bananenas", el cual logró un éxito rotundo en todas sus presentaciones. Tiempo después regresó con un segundo show, ahora con Verónica "La Bananena", Juan Frese y músicos en vivo.

Durante una conferencia de prensa en 2010, convocada por el mismo para anunciar su nueva temporada, lanzó una dura crítica al diputado federal Armando Corona, quien presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual se censurarían las malas palabras y el doble sentido, por ser precursor de la violencia.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera "Platanito" es uno de los comediantes más famosos de México, pues tiene gran cantidad de fans en mexicano en Estados Unidos, cuenta con su propio programa de televisión llamado "Noches con Platanito", transmitido desde Los Ángeles, California por la cadena Estrella TV.

Ha realizado presentaciones ininterrumpidas en su propio centro de espectáculos en la Ciudad de México "El Foro Viena".

Participó en los filmes "El sexo me divierte 2" (2016), "El sexo me da risa 5" (2017) y "Los mexicanos calientes" (2018).

PLATANITO ES ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

Gaby Ramírez acusó a Verduzco Rubiera de abuso sexual, pues asegura que el comediante la acosó y tocó durante la grabación del programa "El show de Platanito", de Estrella TV.

La actriz y conductora reveló que en el momento de los hechos acusó a Sergio Verduzco con un ejecutivo, quien lejos de apoyarla, la obligó a pedirle disculpas, a pesar de que "Platanito" le tocó el pecho sin su consentimiento.

Ante lo sucedido, Gaby Ramírez dijo haberse quedado en shock por unos minutos, pero luego acudió con Lenard Liberman, para denunciar lo sucedido, pero de nada sirvió.

Read More

"Yo me quedé fría, entonces agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije: ´¿oiga, usted dio la orden de que ´´ me agarrara el busto?´", comentó