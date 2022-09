A través de sus redes sociales, Alexis Ayala dio a conocer su nuevo compromiso con la también actriz Cinthia Aparicio.

El romance ha acaparado los titulares de diferentes portales y programas de espectáculos, al descubrir que la joven que le robó el corazón al actor de telenovelas es 28 años mayor que ella.

¿Quién es Cinthia Aparicio?

La joven de 29 años, es originaria de Papantla, Veracruz. Ha dedicado tiempo completo a la actuación y aunque cuenta con una carrera breve, ha logrado posicionarse como uno de los talentos emergentes de la televisión mexicana.

La actriz cuenta con participaciones en diferentes capítulos unitarios de "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Esa historia me suena", además ya ha tenido apariciones en telenovelas como los remakes de "La Usurpadora", "Simplemente María" y "Si nos dejan".

El romance entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

La pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela Si nos dejan (2021), poco después sorprendieron al confirmar que había iniciado un romance entre ellos.

"Yo la conocí haciendo una escena. Me gustó y dije ´¡Ay! Me gustaría conocerla´, porque te puede gustar la gente y puedes decir ´¡Ay!, ¡qué bonita!, ¡está re-bien!´, pero me gustó por cómo hizo su trabajo. Terminando la novela se hizo una reunión en mi casa y yo la invité, ahí empezamos a platicar y se empezó a dar", reveló el actor.

Ayala y Aparicio comenzaron un noviazgo luego de que el actor de 57 años rompiera una relación y confirmara este hecho en septiembre de 2021.

De acuerdo con las publicaciones compartidas por Alexis y Cinthia en Instagram, ambos se comprometieron en París y presumieron un lujoso anillo de compromiso.

Compañeros del medio artístico como Candela Márquez, Galilea Montijo, Belinda Urías y Paul Stanley, entre otros, felicitaron a la pareja y les desearon lo mejor en la etapa que están por comenzar.

aemz