Luego de haber recibido el veredicto final del juicio que sostuvo con su exesposo Johnny Depp, Amber Heard recibió una inusual proposición a través de su cuenta de Instagram.

Aparentemente la actriz de 36 años flechó a un empresario saudí, quien no dudó en contactarla para proponerle matrimonio por medio de una serie de mensajes y una nota de voz en la que mostró su rechazo hacia Johnny Depp, asegurando que es mejor que él.

Al imaginar la apretada situación económica que podría estar atravesando la actriz, el millonario decidió "tenderle una mano" y proponerle matrimonio

LA PROPUESTA DE MATRIMONIO A AMBER HEARD

"Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo", escribió el empresario.



La inesperada proposición ha causado revuelo en las redes sociales; por un lado, los internautas se dijeron estar de lado de la iniciativa del hombre, mientras que otros la tildan como fuera de lugar y del mal gusto.

Hasta el momento Amber Heard no ha confirmado ni desmentido la información que circula a través de varios medios, pues lo último que compartió a través de sus redes sociales fue un comunicado en el que expresó la gran decepción que sintió al recibir el veredicto del juicio con Johnny Depp.

¿JOHNNY DEPP PODRÍA PERDONARLE EL PAGO DE LOS 10 MDD A AMBER HEARD?

La semana pasada el jurado que llevó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a la conclusión de que ambos actores se difamaron por lo que, Heard tendrá que pagarle a su exesposo 15 millones de dólares, mientras que él sólo 2.

No obstante, la cifra se redujo a 10 millones ya que se le perdonó la "sanción punitiva de 5 millones" a la actriz. Además, los abogados de Johnny han dicho que "el actor podría perdonarle el pago de la cifra a Heard".

Lo anterior, pues según el actor el juicio sólo lo llevó a cabo para limpiar su imagen.