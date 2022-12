Christine McVie falleció a los 79 años en un hospital británico “tras una breve enfermedad”, según el escueto comunicado que difundió la familia.

La autora junto a Stevie Nicks y Lindsey Buckingham consumó los mayores éxitos de la Fleetwood Mac sobre todo en el periodo de gloria entre 1975 y 1987.

"En nombre de la familia de Christine McVie, les informamos con un gran dolor sobre la muerte de Christine. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana, miércoles 30 de noviembre de 2022, luego de una breve enfermedad", se lee en el comunicado. "Estaba en compañía de su familia".

"Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia en este momento extremadamente doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada que fue amada universalmente", continuó el comunicado.

Ante esto, la agrupación de Mac publicó: "No hay palabras para describir nuestra tristeza por la muerte de Christine McVie", decía el mensaje de la banda. "Ella era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida. Era la mejor música que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida".

¿Quién fue Christine McVie?

Christine, la autora de Don’t Stop a Everywhere, Songbird, Say You Love Me, Over And Over, Hold Me o Little Lies, dice adiós sin que aficionados vean cumplido el sueño de un álbum de despedida del quinteto de los años dorados de los Mac.

Christine McVie se unió a la banda como cantante y pianista en 1970 tras casarse con John después de un noviazgo de dos semanas.

Colaboró por primera vez con Fleetwood Mac en el álbum de 1970 Kiln House, donde apoyó con teclados, coros, además de diseñar la portada del álbum.

McVie fue parte de la banda desde Future Games (1971), Bare Trees (1972), Penguin (1973), Mystery to Me (1973), Heroes Are Hard to Find (1974), Fleetwood Mac (1975), Rumours(1977), Tusk (1979), Mirage (1982), Tango in the Night (1987), Behind the Mask (1990), Time(1995), Say You Will (2003).

aemz