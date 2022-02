¿Quién es Alex Tienda? Youtuber mexicano que reportó los bombardeos en Ucrania

No me podría comparar con un corresponsal de guerra a pesar de que en unas cosas si me he expuesto, con la diferencia que no estoy al momento de la guerra. Un youtuber no es un reportero, pero los contenidos que he decidido hacer son tipo documentales sobre lugares con crisis política, de guerra y que tienen algo interesante que la gente deba de conocer para entender mejor el mundo en que vivimos, señaló durante una entrevista a Publimetro tras regresar de Afganistán.