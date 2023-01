Hace unos días la cantante norteamericana Miley Cyrus compartió una canción en la que habló sobre su ex relación amorosa con el actor Liam Hemsworth.

"Flowers" es el tema con dedicatoria que generó tendencia en redes sociales, después de ser lanzado horas después del fenómeno que ha sido la nueva canción de Shakira y el caso Piqué.

Miley y Liam se conocieron durante la producción de The Last Song (La última canción), una película de Disney donde interpretaron a una pareja.

La autora de "Wrecking Ball" sostuvo relación amorosa desde 2009, con Liam, consagrado con el matrimonio en 2018 pero disuelto ocho meses después.

El tema que forma parte del álbum Endless Summer Vacation, que saldrá el 10 de marzo, ya se ha convertido en todo un himno poderoso.

En el primer verso hay una parte que dice "built a home and watched it burn" (construimos una casa y la vimos arder), en la que se refiere a su hogar en Malibu que construyeron y que después quedó destruido tras los incendios de 2018, pero que metafóricamente también aplica para su relación.

¿De qué trata "Flowers"?

El single salió el 13 de enero, en el cumpleaños número 33 del actor, pero salió un día antes.

Fue en la canción donde la artista dejó en claro que ella se ama más de lo que la otra persona pudo hacerlo, lo que hace un guiño a su relación con Liam.

Incluso, "Flowers" también hace una presunta referencia a Bruno Mars ya que de acuerdo con Page Six, Liam Hemsworth le dedicaba a Miley "When I Was Your Man", una canción de Bruno Mars que dice:

"Tendría que haberte comprado flores, sujetar tu mano, darte el tiempo que necesitabas y llevarte a todas las fiestas porque lo que querías era bailar".

