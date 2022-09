Hace unas semanas, Verónica Castro fue criticada por mostrar una imagen en la que luce más joven, pero su hermano la echó de cabeza al compartir la imagen original, mostrando los cambios que un filtro hizo por ella.

Pero la actriz que está a punto de cumplir 70 años no lo tomó a mal, al contrario, está orgullosa de saber utilizar los filtros en su beneficio, por lo que ahora le enseñó a Pati Chapoy cómo usarlos, quedando el momento grabado en un video, donde se les ve muy divertidas por los resultados obtenidos, ya que lucen sin arrugitas.

"Dice ´Son dos caras´, okay, entonces vamos a empezar con ella. Ahí dice ´Impresión´, okay, pero ¿qué le ponemos? Ahí dice Hollywood, beso, bueno le ponemos uno solo, con uno tienes", expresó Vero mientras le mostraba todos los pasos a seguir a Pati.

VERÓNICA CASTRO Y PATI CHAPOY LUCEN IRRECONOCIBLES

"Hubo piquetito de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó (...) yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro, para que no hagan corajes, porque hace daño", escribió Vero.

Mientras que Pati mostró el resultado en sus redes sociales y para no recibir malos comentarios lo puso en privado para que solo algunas personas pudieran escribir mensajes.

"Qué divinas", "Excelente, bellezas", "Enséñenme cuál es, salieron maravillosas", "Están guapísimas" y "Eso", son algunos de los comentarios que se leen en sus redes sociales.

Verónica Castro y Pati Chapoy se reunieron para tener una charla donde habló de todo un poco, como la pérdida de su mamá y de otros familiares.

"Fueron tantas, tantas que sí me pegaron muy duro porque fueron muchos familiares. Obviamente la más importante de mi vida que es mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico. Se fueron muchos actores, muchos cantantes, muchos famosos y ahora me quedé como abandonada, como sola, entonces a tragar pastillas para la depresión", comentó en la entrevista con Chapoy.

(Lérida Cabello)