La casa que Mariah Carey tiene en Atlanta, en el sureste de Estados Unidos fue asaltada mientras estaba de vacaciones, así lo informó el portal Page Six.

La policía confirmó el robo de la vivienda, que se produjo en julio mientras la cantante estaba de vacaciones en Capri (Italia) con su pareja, Bryan Tanaka, y sus mellizos Monroe y Moroccan, aunque no se ha especificado cómo se produjo.

"Se mantiene aún una investigación abierta sobre el suceso y, además, la información puede ser limitada, pues hasta el momento se desconoce qué se llevaron los ladrones", señala el portal.

Dicha casa fue comprada por la cantante en noviembre de 2021 con un valor de 5.65 millones de dólares. Cuenta con nueve habitaciones, 13 baños, alberca, cancha de tenis y área de juegos.

"¿LISTA DE NOMBRES PROHIBIDOS?, YO ME LLAMO GOKÚ"

LA ACUSAN DE PLAGIAR EL TEMA "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU"

En junio pasado, Andy Stone, autor de música country demandó a Mariah Carey porque supuestamente plagio el título de una composición que él publicó cinco años antes.

Según publicó la agencia EFE, Stone pidió 20 millones de dólares en compensación, a pesar de que, más allá del título, su tema y el de Carey no comparten ninguna similitud ni en la melodía ni en la letra.

Stone considera que es poseedor de los derechos del título utilizado en ambas composiciones. En su demanda presentada en un juzgado de Nueva Orleans, argumentó que escribió la canción en 1989 y comenzó a sonar de manera frecuente en la radio durante las navidades de 1993.

Un año después, Carey su coautor, Walter Afanasieff, publicaron "All I Want for Christmas Is You", que se convirtió en una clásico en las fiestas navideñas, de la cual se vendieron 10 millones de copias en Estados Unidos.

¿CÓMO SE DISCULPÓ PABLO MONTERO POR LA AGRESIÓN A REPORTERA?

(Lérida Cabello)